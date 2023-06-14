Российские ученые разработали ракету-планер для поражения подводных целей

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Российские военные ученые спроектировали планирующую ракету для поражения подводных целей
Согласно документам, опубликованным на сайте Роспатента, ученые Военно-морской академии имени адмирала Советского Союза Кузнецова, разработали ракету-планер с самонаводящимся подводным снарядом, предназначенную для уничтожения подводных целей.
Этот новый тип ракеты предполагается использовать с поверхностных кораблей и воздушных судов. Одной из ключевых особенностей этой разработки, выполненной российскими специалистами, является способность к дальним полетам при относительно небольших размерах и массе.
Структурно ракета-планер состоит из несущего корпуса с прикрепленным сзади стартовым ракетным двигателем. В этой же области расположены устройства для отделения двигателя и стабилизации полета.
В передней части корпуса находится самонаводящийся подводный снаряд, который оснащен системой беспроводной передачи данных в бортовую систему управления.
Военные эксперты подчеркивают, что данная разработка обладает преимуществами по сравнению с другими ракетами схожего типа, так как предлагает улучшенные возможности дальнего поражения целей при сравнительно малых габаритах и массе.
Ранее на российских заводах был запущен серийный выпуск новейших авиаракет повышенной мощности «Бронебойщик».
Этот новый тип ракеты предполагается использовать с поверхностных кораблей и воздушных судов. Одной из ключевых особенностей этой разработки, выполненной российскими специалистами, является способность к дальним полетам при относительно небольших размерах и массе.
В передней части корпуса находится самонаводящийся подводный снаряд, который оснащен системой беспроводной передачи данных в бортовую систему управления.
Военные эксперты подчеркивают, что данная разработка обладает преимуществами по сравнению с другими ракетами схожего типа, так как предлагает улучшенные возможности дальнего поражения целей при сравнительно малых габаритах и массе.
Ранее на российских заводах был запущен серийный выпуск новейших авиаракет повышенной мощности «Бронебойщик».
Артем Кузьмин