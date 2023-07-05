Российские ученые сделают умные гаджеты на основе ткани

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Ученые из Российского государственного университета им. А. Н. Косыгина создали инновационную технологию, с помощью которой токопроводящие покрытия можно наносить на текстильные материалы. Об этом сообщают «Известия».
Инновационная технология может стать основой для создания умных электронных устройств, которые встроены в одежду, обувь или аксессуары на тканевой основе. Главное отличие отечественной разработки от зарубежных аналогов — внутри ткани не требуется прокладка проводов.
Основу покрытия составляют углеродные нанотрубки, придающие покрытию свойства прочности и электропроводности. Высокая электропроводность поможет полученным покрытиям быть востребованными в различных сферах.
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Основу покрытия составляют углеродные нанотрубки, придающие покрытию свойства прочности и электропроводности. Высокая электропроводность поможет полученным покрытиям быть востребованными в различных сферах.
«В итоге можно создать микрокомпьютеры на текстильной основе», — сообщил автор разработки, преподаватель кафедры «Технология художественной обработки материалов» Института мехатроники и робототехники РГУ Марк Федоров.
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Екатерина Коршунова