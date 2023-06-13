Российские ученые создали средство от опьянения

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«Известия»: ученые МФТИ разработали средство для снятия симптомов опьянения
Ученые из Московского физико-технического университета (МФТИ) создали субстанцию, способную уменьшать проявления опьянения и помогающую поддерживать ясность мышления и активность во время социальных мероприятий. Об этом сообщает газета «Известия».
Созданный продукт является биологически активной добавкой (БАД) к рациону питания и не включает в себя фармацевтические составляющие. Препарат способствует улучшению координации движений, концентрации внимания, памяти и когнитивных функций у индивидуума, употребившего алкоголь. Его можно принимать до, во время и после употребления алкогольных напитков. Ученые отмечают, что добавка также может быть полезной для смягчения симптомов похмелья.
Основу средства составляет патентованная комбинация натуральных аминокислот и сахаридов, что способствует увеличению их концентрации в организме. Тем не менее, создатели препарата подчеркивают, что он не является лечением алкогольной зависимости и не способен бороться с прочими негативными последствиями хронического употребления алкоголя. Также стоит отметить, что данное средство не следует рассматривать как антидот, позволяющий безопасно управлять автомобилем после употребления алкоголя.
Ранее сообщалось, что резидент особой экономический зоны «Дубна», фармацевтическая компания «ПСК Фарма», будет выпускать препарат от ВИЧ ралтегравир.
Созданный продукт является биологически активной добавкой (БАД) к рациону питания и не включает в себя фармацевтические составляющие. Препарат способствует улучшению координации движений, концентрации внимания, памяти и когнитивных функций у индивидуума, употребившего алкоголь. Его можно принимать до, во время и после употребления алкогольных напитков. Ученые отмечают, что добавка также может быть полезной для смягчения симптомов похмелья.
Ранее сообщалось, что резидент особой экономический зоны «Дубна», фармацевтическая компания «ПСК Фарма», будет выпускать препарат от ВИЧ ралтегравир.
Артем Кузьмин