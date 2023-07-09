Российские военные спасли пожилую женщину от голодной смерти

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В Северодонецке русские солдаты помогли 89-летней Нине Юрченко не умереть от голода.
Изнеможденную женщину нашли трое русских солдат. На момент встречи с ними уже не ходящая Нина Юрченко могла погибнуть от голода.
Женщина призналась, что питалась только остатками заплесневелых сухарей. Сразу же после этого солдат принес Юрченко консервы, плитку шоколада и печенье.
Сообщается, что пожилую женщину забрали ночью. Соседи Юрченко помогли собрать ей документы, а солдаты перенесли ее из дома в кабину машины.
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«Бабушка, скажите, когда вы в последний раз ели», — вспоминает слова солдата Юрченко.
«Прихода русских в Северодонецке люди очень ждали. Знали, что они помогут, спасут. Так и вышло», — цитирует Царьград Нину Юрченко.
Сообщается, что пожилую женщину забрали ночью. Соседи Юрченко помогли собрать ей документы, а солдаты перенесли ее из дома в кабину машины.
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Екатерина Коршунова