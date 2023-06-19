Российским дачникам напомнили о штрафах за одуванчики на участках

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Юрист Сергей Коломийцев предупредил россиян о штрафе в 50 тысяч рублей за одуванчики на дачных участках
Юрист Сергей Коломийцев напомнил, что за чрезмерное количество одуванчиков и других сорняков на участке дачникам грозит штраф, сообщает aif.ru.
Но беспокоиться следует лишь тем владельцам дач, чьи участки относятся к землям сельхозназначения. Сорняки не должны занимать свыше 25% площади участка. В случае нарушений владельцам участка придётся заплатить штраф в размере от 20 до 50 тысяч рублей.
Если земля предназначена только для ведения индивидуального садоводства и огородничества, и её нет в перечне земель сельхозназначения, то штраф её владельца не грозит.
Ранее россиянам напомнили о запрете организации автосервисов на дачах. Председатель союза дачников Подмосковья и депутат Госдумы Никита Чаплин напомнил, что на дачах запрещается организовывать автосервисы, пишет РИА Новости.
По словам Чаплина, с 25 апреля 2023 года СНТ могут передавать недвижимость общего пользования третьим лицам, что сделает возможным открывать точки торговли, общепита и медпункты, если так решат дачники на голосовании.
Но беспокоиться следует лишь тем владельцам дач, чьи участки относятся к землям сельхозназначения. Сорняки не должны занимать свыше 25% площади участка. В случае нарушений владельцам участка придётся заплатить штраф в размере от 20 до 50 тысяч рублей.
Ранее россиянам напомнили о запрете организации автосервисов на дачах. Председатель союза дачников Подмосковья и депутат Госдумы Никита Чаплин напомнил, что на дачах запрещается организовывать автосервисы, пишет РИА Новости.
По словам Чаплина, с 25 апреля 2023 года СНТ могут передавать недвижимость общего пользования третьим лицам, что сделает возможным открывать точки торговли, общепита и медпункты, если так решат дачники на голосовании.
Мария Фирсова