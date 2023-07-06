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В рамках реализации национального проекта «Международная кооперация и экспорт», который направлен на увеличение несырьевого неэнергетического экспорта, АО «Российский экспортный центр» запустил цифровую платформу «Мой экспорт».
«Мой экспорт» – это комплексная экосистема, которая обеспечивает бизнесу онлайн-доступ к государственным и иным услугам, сопровождающим выход компаний на зарубежные рынки.
B2b-маркетплейс работает по принципу сервисов поиска исполнителей Profi.ru и YouDo. Экспортер может сам выбрать исполнителя по различным критериям: стоимости, сроку выполнения работ или рейтингу.
В зависимости от своих потребностей экспортеры и компании, которые планируют начать экспортную деятельность, напрямую с исполнителем могут определить степень детализации и объем проводимого исследования.
Цифровая платформа «Мой экспорт» (ИС «Одно окно») разрабатывалась с 2018 года и была запущена в 2020 году. Она предоставляет собой онлайн-доступ к более, чем 100 онлайн-услугам, куда входят государственные меры поддержки, услуги по продвижению на внешние рынки, правовой поддержке, сопровождению экспортных поставок и другим услугам, которые сопровождают выход компаний на экспорт.
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B2b-маркетплейс работает по принципу сервисов поиска исполнителей Profi.ru и YouDo. Экспортер может сам выбрать исполнителя по различным критериям: стоимости, сроку выполнения работ или рейтингу.
Цифровая платформа «Мой экспорт» (ИС «Одно окно») разрабатывалась с 2018 года и была запущена в 2020 году. Она предоставляет собой онлайн-доступ к более, чем 100 онлайн-услугам, куда входят государственные меры поддержки, услуги по продвижению на внешние рынки, правовой поддержке, сопровождению экспортных поставок и другим услугам, которые сопровождают выход компаний на экспорт.
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Мария Фирсова