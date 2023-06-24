Российский красный крест начал оказывать психологическую поддержку круглосуточно

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«Сегодня Российский Красный Крест расширяет горячую линию психологической помощи: она работает по всей стране бесплатно и круглосуточно», - цитирует его слова пресс-служба.
Кроме того, психологическую помощь можно получить в чат-ботах в Telegram-канале и ВКонтакте ежедневно с 9.00 до 21.00. Также можно лично обратиться за помощью в отделения РКК.
Напомним, мэр Москвы Сергей Собянин объявил понедельник выходным днём. Градоначальник попросил жителей столицы максимально воздерживаться от поездок по городу. Возможно будет перекрыто движение в некоторых кварталах и на некоторых дорогах. Кроме того, губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что до 1 июля в Московской области будут приостановлены массовые мероприятия в зданиях и на открытом воздухе, а также публичные мероприятия.