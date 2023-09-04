Россию ждёт «бракованная» зима

Фото: istockphoto/Lacheev
По прогнозам, декабрь будет теплее нормы на 1-2 градуса, январь — на 3-4 градуса, а февраль — на 4-5 градусов. Периоды похолодания будут непродолжительными.
Ранее сообщалось, что цены на туры зимой вырастут на 10–30% в сравнении с 2022 годом. Путёвки начнут дорожать уже в октябре-ноябре. Речь идёт о направлениях, которые пользуются популярностью: Египет, Дубай, Таиланд, Мальдивы, Куба. Причины подорожания кроются в курсе валют, повышении цен на перевозку и проживание в гостиницах. Отели Таиланда на острове Пхукет уже анонсировали рост цен на отдых в этом сезоне на 25% выше.
Читайте также:
Отдых за границей зимой станет дороже на 10–30%
Тревел-блогерша Коновалова рассказала, почему россиян не любят за границей
Туристку из Германии удивили три привычки россиян