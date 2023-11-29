Росстат: безработица в России достигла рекордно низких показателей

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Уровень безработицы в России в октябре достиг минимальных значений за всю новейшую историю страны, следует из данных Росстата.
Отмечается, показатель безработицы составил 2,9%, что является минимальным значением с начала 1990-х годов.
До этого, в течение трёх месяцев безработица оценивалась в 3%.
Показать безработицы оценивается исходя из результатов выборочных опросов. В прошлом месяце порядка 2,2 миллионов россиян в возрасте от 15 лет были не трудоустроены, но активно занимались поиском работы.
Численность безработных россиян сократилась на 23%, по сравнению с данными того же периода прошлого года. Так, в октябре этого года количество работающих россиян составило 74,1 миллиона человек, а в прошлом – 72,1 миллиона человек.
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До этого, в течение трёх месяцев безработица оценивалась в 3%.
Численность безработных россиян сократилась на 23%, по сравнению с данными того же периода прошлого года. Так, в октябре этого года количество работающих россиян составило 74,1 миллиона человек, а в прошлом – 72,1 миллиона человек.
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Анастасия Чинкова