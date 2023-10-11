Росстат предсказал многомиллионное сокращение числа россиян

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Убыль населения — это вызов для экономического развития страны, особенно на фоне растущего спроса на трудовые ресурсы. Президент РФ Владимир Путин отмечал, что сейчас Россия в полной мере столкнулась с последствиями демографических провалов прошлых десятилетий. В связи с этим по предложению главы государства до 2030 года продлено действие национального проекта «Демография». Также российский лидер подчеркнул, что все шаги по развитию рынка труда должны подкрепляться мерами в сфере демографии.
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