Росстат сообщил о росте цен на плодоовощную продукцию на 0,3%

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Росстат: Прирост цен на плодоовощную продукцию в среднем составил 0,3%
По данным Росстата, стоимость некоторых овощей в России продолжает увеличиваться. За неделю такие продукты как морковь и картофель выросли в цене белее чем на 4%. Об этом пишет «Парламентская газета».
В пресс-службе ведомства отметили, что за прошедшую неделю увеличились цены на мясо кур, сахар, консервы, детское питание и ряд других продуктов. Примечательно то, что снизились цены на лук, помидоры, капусту, бананы и огурцы.
В среднем, по данным службы госстатистики, цены на плодоовощную продукцию выросли на 0,3%.
Ранее «Радио 1» сообщало, что перечислены овощи, помогающие перенести жару.
В пресс-службе ведомства отметили, что за прошедшую неделю увеличились цены на мясо кур, сахар, консервы, детское питание и ряд других продуктов. Примечательно то, что снизились цены на лук, помидоры, капусту, бананы и огурцы.
Ранее «Радио 1» сообщало, что перечислены овощи, помогающие перенести жару.
Анастасия Крестьянова