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В России рекордно снизилась стоимость красной икры

Росстат: в октябре стоимость одного кг красной икры снизилась до 6 тыс рублей
30 ноября 2023, 11:42
Фото: iStock/Darkwisper

Фото: iStock/Darkwisper

В октябре текущего года цена килограмма красной икры в России снизилась до шести тысяч рублей, это минимум с начала 2023 года. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Росстат.
Темпы снижения стоимости икры достигли 2,6 процента. Такое рекордное снижение зафиксировано впервые с января 2011 года. К октябрю текущего деликатес подешевел до 6 060 рублей. Такая цена стала минимальной с декабря 2022-го, тогда икра стоила 5,94 тыс рублей за кг.

В январе 2023 года стоимость красной икры составляла 6 125 рублей. Рекордом стоимости икры стала отметка в 6 315 рублей, однако уже с августа цены начали падать.


Глава Росрыболовства Илья Шестаков объяснил, что причиной снижения стоимости деликатеса стали выросшие объемы добычи рыбы и удачная лососевая путина. Всего с начала года было добыто более 607 тысяч тонн лосося.

На фоне удешевления спрос на икру в октябре-ноябре резко вырос. Однако эксперты считают, что перед Новым годом цены на красную икру вновь повысятся.

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На 129 заповедных участках Подмосковья проведут противопожарное обустройство
30 ноября 2023, 10:02

Фото: пресс-служба министерства экологии и природопользования Московской области

В 2024 году планируется противопожарное обустройство 129 участков заповедных земель. Об этом сообщила пресс-служба министерства экологии и природопользования Московской области.
План противопожарного обустройства лесных участков особо охраняемых природных территорий региона на 2024 год был согласован Минэкологии Подмосковья.

В рамках реализации плана будут проведены мероприятия, которые помогут предотвратить лесные пожары.

«Наши коллеги из Комитета лесного хозяйства ежегодно проводят огромную работу по сохранению заповедных лесов. Вот и в будущем году планируется работа на 129 лесных участках в составе ООПТ. Противопожарное обустройство включает в себя устройство и прочистку противопожарных минерализованных полос, эксплуатацию лесных дорог, установку и ремонт мест отдыха, шлагбаумов и аншлагов на противопожарную тематику»,  - поделился  министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов.

Стоит отметить, что по словам министра в 2024 году ожидается очень жаркое лето и температура с вероятностью 65-70% будет держаться выше нормы.

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#тихон фирсов
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Учительницу уволили из-за работы в эскорте
30 ноября 2023, 08:35

Фото: istockphoto/KatarzynaBialasiewicz

Учительницу, отвечавшую в школе за программу секс-образования, уволили из-за её подработки в эскорте.
Daily Star сообщает, что Эшли Кетчерсайд работала в одной из школ Техаса, в городе Годли. Она входила в совет, разрабатывающий рекомендации «по уровням и методам преподавания полового образования». Женщина к тому же курировала спортивные секции и принимала участие в работе других школьных организаций, в их числе Комитет вовлечения семьи и Организацию для учителей и родителей.

В ноябре выяснилось, что до октября нынешнего года Кетчерсайд работала в эскорте. Себя она называла Лола Бри. А в 2012 и 2016 женщину арестовывали за проституцию. Это занятие запрещено в Техасе. Женщина уволена со всех школьных позиций.

В администрации школы говорят, что не и подозревали о криминальном бэкграунде Кетчерсайд. Женщину характеризуют как «дружелюбную и общительную». 

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#школа
#секс
#проституция
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Нурсултан Назарбаев раскрыл шокирующие подробности своей личной жизни
В своих мемуарах Назарбаев признался, что у него есть вторая жена и два сына
30 ноября 2023, 07:19

Фото: kremlin.ru

В своих мемуарах «Моя жизнь» бывший президент Казахстана Нурсултан Назарбаев признался, что у него есть вторая жена и два сына, книгу цитирует Orda.kz.
Назарбаев рассказал, что впервые увидел Асель Исабаеву, когда наносил визит в город Талдыкорган. Девушка принимала участие во встрече президента у трапа самолёта. Позже он увидел её в газете, тогда Исабаева заняла первое место в конкурсе красоты.

Между президентом и казахской красавицей завязалось общение, которое переросло в симпатию. Назарбаев предложил ей заключить брак «по мусульманскому обычаю».

Исабаева родила Назарбаеву двух сыновей. После рождения первого ребёнка, бывший казахстанский лидер признался обо всём своей первой жене Саре, с которой состоял в браке с 1962. По его словам, она мудро приняла это и «проявила благородство».

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#казахстан
#президент
#дети
#супруги
#книга
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«Не хотят паники»: Такер Карлсон заявил, что США скрывают правду о НЛО
30 ноября 2023, 04:33

Фото: iStock/ursatii

Американский журналист Такер Карлсон заявил, что США из-за «преступления» вынуждены скрывать правду об НЛО. Об этом он рассказал в соцсети X.
В публикации говорится, что Вашингтон располагает «вещественными доказательствами существования НЛО», однако более 80 лет продолжает врать людям.

«Обычно это объясняют так: США лгут об НЛО, потому что правда об этом слишком жуткая, потому что они существуют, а наши лидеры не хотят вводить население в панику. Но это объяснение не соответствует действительности, более того, оно смехотворно. Не хотят пугать население? Запугивание населения — это то, что наше государство делает лучше всего», — подчеркнул Карлсон.

Журналист уверен, что Соединённые Штаты по причине собственного «злодеяния» прячут от общественности «обломки аппаратов и тела существ, летавших на них». 

«Это их преступление. Однажды мы узнаем, в чем оно заключается», — заключил Такер Карлсон.

В Конгрессе в августе текущего года состоялись слушания с участием бывших американских военных, посвященные вопросам НЛО и работе властей с подобными сообщениями. По словам одного из участников слушаний, власти США обладают не только обломками неопознанных аппаратов, но и останками существ, которые владели ими.

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#сша
#нло
#журналист
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Теперь при покупке квартир можно будет заранее узнать о невыселяемых жильцах
РГ: Покупатели квартир смогут заранее узнать о жильцах, которых нельзя выселить
30 ноября 2023, 04:26

Фото: iStock/Nuttawan_Jayawan

Минстрой России предлагает заранее размещать в Едином реестре по государственной регистрации прав на недвижимость (ЕГРН) сведения обо всех лицах, которые имеют право на пользование тем или иным жилым помещением, пишет «Российская газета». Это должно позволить россиянам, покупающим квартиры, предварительно узнать о жильцах, которых они не смогут выселить.
Пользоваться жилым помещением, в частности, имеют право члены семьи, включенные в ордер на жилье, выданный жилищно-строительным кооперативом (ЖСК), либо те, кто проживал в квартире в момент её приватизации. 

Кроме того, предлагается внести изменения в действующий закон об ипотеке, предусмотрев в нём, что ипотека жилья в кооперативном доме (под которой понимается в том числе и взятие кредита под залог уже имеющейся недвижимости) возможна только с согласия членов семьи, вписанных в ордер на жилое помещение.

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#недвижимость
#квартиры
#покупатели
#жильё
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Российские пенсионеры в декабре получат двойную пенсию
«Известия»: В декабре российские пенсионеры получат двойную пенсию
30 ноября 2023, 03:06

Фото: Istockphoto.com/Denis Vostrikov

В декабре 2023 года российские пенсионеры смогут получить сразу две выплаты по старости. Об этом пишут «Известия».
Часть пенсионеров, которые обычно получают пенсии до десятого числа ежемесячно, в конце декабря сможет получить сразу две выплаты. Поясняется, что такая возможность связана с тем, что из-за технической корректировки праздничных дат в декабре россиянам также выплатят и январскую пенсию.

Издание напоминает, что пенсии в России с 1 января 2024 повысят на 7,5%. Так, январская пенсия будет выплачены уже с учётом нововведений.

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#пенсии
#выплаты
#пенсия
#россия
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Independent: В США открыли вакансию просмотрщика рождественских фильмов
30 ноября 2023, 01:47

Фото: iStock/SeventyFour

Американский портал Cable TV ищет «главного по веселью» для оценки рождественских фильмов за зарплату в $2500 каждый месяц. Претендовать на это место вакансию смогут американцы старше 18 лет. Об этом сообщило издание Independent.
Новому сотруднику нужно будет посмотреть 25 фильмов за 25 дней и распределить их по категориям.
Фильмы для просмотра специалист сможет выбирать самостоятельно на 7 cтриминг-сервисах:  Netflix, Hulu, Disney , Amazon Prime, Max, Apple TV и Hallmark Movies Now. При этом работодатель оплатит утвержденному кандидату годовую подписку на каждый из них (в сумме около 975 долларов).

Будущего сотрудника попросят оценить не только просмотренные фильмы, но и сами стрим-сервисы, которые благодаря этому смогут отметить, насколько просто их использовать, сталкиваются ли пользователи с техническими проблемами и то, достаточно ли  большую подборку рождественских лент они имеют.

Нового работника в Cable TV выберут уже 5 декабря.

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#сша
#рождество
#кино
#работники
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Мэр Донецка заявил, что Адама Кадырова не делали почётным гражданином города
Мэр Донецка Кулемзин: Сын Кадырова не становился почётным гражданином города
30 ноября 2023, 00:12

Фото: iStock/Ianm35

Мэр Донецка Алексей Кулемзин официально опроверг присвоение Адаму Кадырову звания почётного гражданина города. Об этом градоначальник написал в своём Telegram-канале. По его словам, украинские хакеры взломали сайт донецкой администрации, где ранее было опубликовано фейковое распоряжение.
«На данный момент специалистами принимаются все усилия для устранения информационных атак ЦИПСО Украины», — написал Кулемзин, призвав жителей города доверять только проверенным источникам информации.

Ранее Baza со ссылкой на распоряжение администрации Донецка сообщила о том, что 16-летний сын главы Чечни Рамзана Кадырова Адам стал почётным гражданином города, поскольку он «внёс весомый личный вклад в развитие культурных отношений между городами Донецк и Грозный».

17 ноября Адама Кадырова наградили орденом «Трудовая доблесть России» и медалью «За вклад в развитие Российского университета спецназа» I степени. А 9 ноября трёх сыновей главы Чечни Рамзана Кадырова наградили высшим орденом парламента Чечни «Даймехкан Сий». Ещё раньше, 5 ноября, Адам Кадыров стал заместителем главы Службы безопасности своего отца.

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#рамзан кадыров
#донецк
#хакер
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Из-за снегопада аэропорты Москвы начали массово отменять или задерживать рейсы
29 ноября 2023, 23:54

Фото: iStock/anyaberkut

Более двух десятков авиарейсов было задержано или отменено на фоне снегопада сразу в трех московских аэропортах — Внукове, Домодедове и Шереметьеве. Это следует из данных сервиса «Яндекс. Расписание», которые приводит газета «Известия».
Так, по информации на 22:47 мск 29 октября во Внукове задержали пять рейсов и три отменили. В Домодедове задержали семь и один отменили. В Шереметьеве пять рейсов задержаны и два отменены.

Ранее заслуженный пилот России Юрий Сытник заявил, что снегопад представляет серьёзную угрозу для полётов зимой. По его словам, когда снег падает на самолёт, он покрывает управляющую поверхность, которую надо обработать противообледенительной жидкостью. Большую сложность представляет подготовка, а не управление самолётом в плохую погоду. Специальной техники, занимающейся обработкой, в аэропортах не так много. Поэтому рейсы часто задерживают из-за непогоды. 

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