Рост цен на такси в России объяснили нехваткой водителей и стоимостью ОСАГО

Фото: IStock/Yury Karamanenko
Стоимость поездки на такси в России впервые за последние десять лет приблизилась к 33 рублям за 1 км. Председатель общественного совета по развитию такси Ирина Зарипова рассказала, что это связано с сезонностью и экономической обстановкой в стране.
По словам эксперта, цены на тарифы выросли из-за роста цен на бензин, автозапчасти, автомобили и ОСАГО. Также на ценообразование повлияла инфляция.
Также собеседница отметила, что летом цена на такси растёт, потому что водители уезжают отдыхать, а спрос в это время растёт.
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«Всё дорожает, к тому же к цене на тариф добавляют стоимость ОСАГО. Только за последний год стоимость полиса три раза поднималась. Когда мы говорим о полисе для автолюбителя, то это 10-15 тысяч рублей, а для водителей легкового такси это в разы больше. В Москве получить ОСАГО таксисту стоит 90-120 тысяч, в регионах — 40-60 тысяч рублей», — объяснила Зарипова.
«Спрос превышает предложение. В летний период водителей такси, желающих везти, меньше, а желающих ехать — больше. Если взять Москву, то летом здесь людей больше, чем зимой, а водителей становится меньше, потому что тони уезжают, отдыхают», — объяснила Ирина Зарипова.Читайте также:
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Екатерина Шмакова