«Ростех»: Новейшая гаубица «Коалиция-СВ» успешно прошла госиспытания

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Госкорпорация «Ростех» сообщила об успешном завершении новейшей самоходной артиллерийской установки (САУ) «Коалиция-СВ». Это означает, что в ближайшее время начнется ее серийное производство.
По сообщению пресс-службы госкорпорации, испытания САУ подтвердили ее уникальные технические характеристики. Новейшая гаубица заметно превосходит лучшие зарубежные и отечественные образцы по дальности и точности стрельбы, а также по времени, затрачиваемому на решение поставленных боевых задач.
Индустриальный директор комплекса обычных вооружений, боеприпасов и спецхимии госкорпорации «Ростех» Бекхан Оздоев сравнил «Коалицию-СВ» с боевым роботом. Он подчеркнул, что отличительной чертой новой САУ является высокая степень автоматизации. Члены экипажа боевой машины находятся в изолированной бронированной капсуле и могут управлять установкой удаленно.
Успешное завершение испытаний означает скорое начало массового производства этой передовой артиллерийской системы.
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Индустриальный директор комплекса обычных вооружений, боеприпасов и спецхимии госкорпорации «Ростех» Бекхан Оздоев сравнил «Коалицию-СВ» с боевым роботом. Он подчеркнул, что отличительной чертой новой САУ является высокая степень автоматизации. Члены экипажа боевой машины находятся в изолированной бронированной капсуле и могут управлять установкой удаленно.
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Александр Бойцов