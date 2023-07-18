«Ростех» передал первую партию скорострельных минометов «Дрок» в российскую армию

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В корпорации отметили, что российские бойцы получат возможность вести огонь, не выходя из боевой машины. Дальность стрельбы превысила возможности предшествующих минометов 2Б14 «Поднос» в полтора раза. Согласно характеристикам, «Дрок» получил 82-миллиметровый минометный модуль, установленный на полноприводном четырехколесном шасси бронеавтомобиля «Тайфун».
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