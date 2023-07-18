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«Ростех» передал первую партию скорострельных минометов «Дрок» в российскую армию

18 июля 2023, 16:27

Фото: iStock/aapsky

Вооруженные силы России получили первую экспериментальную партию новых самоходных минометов 2С41 «Дрок».
Минометы изготовлены на базе бронеавтомобиля «Тайфун», сообщает «Ростех».

В корпорации отметили, что российские бойцы получат возможность вести огонь, не выходя из боевой машины. Дальность стрельбы превысила возможности предшествующих минометов 2Б14 «Поднос» в полтора раза. Согласно характеристикам, «Дрок» получил 82-миллиметровый минометный модуль, установленный на полноприводном четырехколесном шасси бронеавтомобиля «Тайфун».


Накануне сообщалось, что «Ростех» завершил разработку зенитного комплекса «Птицелов» для ВДВ РФ. В настоящее время проводится тестирование ЗРК «Сосна». Комплексы тестируются и готовятся к отправке в зону ведения боевых действий.

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#Ростех
#ВС РФ
#минометы
#изготовление
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Хуснуллин: Грузоперевозки по Крымскому мосту в ближайшее время не возобновят
18 июля 2023, 17:37

Фото: сайт Кремля

Вице-премьер России Марат Хуснуллин заявил, что запускать грузовые автомобили по Крымскому мосту в ближайшее время не планируется в связи с обеспечением безопасности.
По его словам, Крымский мост готов к приемке грузового автотранспорта, но решение о возобновлении движения не принимается из-за соображений безопасности. Об этом Хуснуллин сообщил в ходе выступления в Совете Федерации.

Вице-премьер добавил, что движение грузовых машин по мосту в ближайшее время возобновлено не будет.

Конструкция моста оказалась разрушена после теракта, осуществленного киевским режимом ночью 17 июля с помощью беспилотников. Движение легковых автомобилей было запущен 18 июля в обе стороны. 

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#Крымский мост
#движение
#грузовые автомобили
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В Подмосковье построят 75 зданий
18 июля 2023, 17:20

Фото: пресс-служба министерства жилищной политики Московской области

Министерство жилищной политики Московской области выдало разрешение на строительство 3 многоквартирных домов, 2 таунхаусов, и 70 нежилых объектов.

Разрешения на строительство получили таунхаусы в деревне Марьино в округе Красногорск, многоквартирный жилой дом в жилом комплексе «Первый Южный» в Ленинском округе и жилой дом в жилом комплексе «Яуза Парк» в Мытищах.

В Ленинском округе, в Химках и в Мытищах построят социально-важные объекты инфраструктуры: детские сады на 350, 330 и 225 воспитанников. 

Среди нежилых объектов можно выделить строительство водозаборного узла для хозяйственно-питьевого и противопожарного водоснабжения в городском округе Пушкинский, здание инкубатория в Сергиево-Посадском городском округе и другие. 

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#Строительство
#многоквартирный дом
#таунхаус
#нежилые объекты
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Юрист Русяев рассказал, когда работодатель имеет право перенести отпуск сотрудника
18 июля 2023, 17:15

Фото: istockphoto / BartekSzewczyk

Юрист Русяев напомнил, что отпуск могут перенести, если это нужно для сохранения нормального ритма работы.
Работодатель может законно перенести отпуск сотрудника, если это влияет на поддержание оптимального ритма работы компании, рассказал в беседе с NEWS.ru юрист Илья Русяев. 
 
По его словам, в других случаях работодатель не может осуществлять такой перенос. При этом, не разрешить работнику уходить в отпуск работодатель также не имеет права, дополнил специалист. Он может только перенести даты этого периода, однако это осуществляется только при письменном согласии сотрудника и официального приказа о переносе. 

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#отпуск
#перенос
#работа
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«Троицу» Рублева перевезут из храма Христа Спасителя в центр Грабаря 19 июля
18 июля 2023, 16:58

Фото: iStock/Рамиль Ситдиков

Икону «Святая Троица» Андрея Рублева перевезут из храма Христа Спасителя во Всероссийский художественный научно-реставрационный центр имени академика Грабаря 19 июля.
Реставрация ионы будет проходить в центре Грабаря, где для ее восстановления, подготовлено специальное помещение. Об этом сообщает издание РИА Новости со ссылкой на неназванный источник.

По словам собеседника агентства, икона будет перевезена 19 июля. 

Прежде сообщалось, что в центре Грабаря создана специальная климатическая система, которая будет сохранять необходимый для иконы температурный режим. Помещение также оборудовано различными системами охраны. 

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#Икона
#Рублев
#Троица
#Москва
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В Котельниках стартовало строительство школы на 2 тыс учеников
18 июля 2023, 16:52

Фото: Главгосстройнадзор МО

В Котельниках начали строительство школы на 2 тыс учеников. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Главгосстройнадзора, куда поступило извещение о начале строительства здания в районе «Парковый».
В здании площадью больше 30 тыс кв м будут располагаться учебные кабинеты, испытательные лаборатории, четыре спортзала и актовый зал на 800 человек, помещения для творческих занятий. На прилегающей территории оборудуют игровые площадки, спортивную, учебно-опытную и хозяйственные зоны. Завершить объект планируют в будущем году.

В том же районе «Парковый» строят детсад на 350 мест и садик на 235 воспитанников в «Новых Котельниках». Оба объекты планируют достроить в этом году.

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#Главгосстройнадзор МО
#Котельники
#школа
#строительство
#Московская область
#Подмосковье
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Глава Химок Волошин поздравил стобалльников и их учителей с успешной сдачей ЕГЭ
18 июля 2023, 16:50

Фото: пресс-служба администрации городского округа Химки

16 выпускников химкинских школ набрали максимальные 100 баллов на государственных экзаменах.
Подготовкой выпускников, которые набрали 100 баллов на ЕГЭ, занимались учителя из лицеев №12 и №15, школ №14, №29, «Наследие», «Триумф», Аэрокосмического и Химкинского лицеев, сообщает «Радио 1» пресс-служба администрации городского округа Химки.

В общем счете, 84 выпускника набрали свыше 250 баллов НПО трем предметам государственной аттестации. 

Глава городского округа Химки Дмитрий Волошин поздравил педагогов и их учеников с успешной сдачей единого государственного экзамена. 
«Химкинские школьники повысили средний балл ЕГЭ по обязательным предметам. Так, по русскому языку он стал больше на 4,4%, а по математике — на 5,1% по сравнению с прошлым годом. Дорогие педагоги, спасибо вам за подготовку наших выпускников. Благодаря вам ребята смогут поступить в лучшие вузы страны!», — отметил глава города Дмитрий Волошин.
4 выпускника химкинской школы «Триумф» были подготовлены учителем русского языка и литературы Верой Ремизовой. 

Учитель Химкинского лицея Юлия Куприянова подготовила двух учеников со 100-балльным результатом.

Кроме того, 215 выпускников в Химках набрали в сумме по трём предметам 220 и более баллов. Ребят с такими результатами в городском округе на 15% больше, чем в прошлом году.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев дал поручение поощрить учителей, подготовивших стобалльников региона.
«Всего в 2023 году в Подмосковье образовалось 84 педагога, у которых два и более выпускника получили наивысшие баллы по единому госэкзамену. Эти учителя получат по 150 тысяч рублей за достойную работу», — отметил губернатор Подмосковья.
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Глава Рособрнадзора Музаев рассказал, сколько выпускников сдали ЕГЭ на 300 баллов в этом году.

Воробьёв поздравил подготовивших по шесть стобалльников учителей.

Дагестанские стобалльники получили по 100 тыс рублей.
#Химки
#Дмитрий Волошин
#стобалльник
#выпускник
#педагог
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Исинбаева продолжит работать в МОК из-за отсутствия поддержки СВО и военного контракта
18 июля 2023, 16:41

Фото: РИА Новости/Евгений Биятов

Комиссия МОК пришла к выводу о том, что двукратная олимпийская чемпионка по прыжкам с шестом Елена Исинбаева не имела контракта с российской армией или силовыми структурами и не поддерживала СВО.
В пресс-службе МОК сообщили, что российская спортсменка не имела каких либо контрактных связей с силовыми структурами РФ или армией. Также, Исинбаева не была замечена в поддержке СВО на территории Украины. В связи с этим, комиссия МОК пришла к выводу о том, что россиянка сможет продолжить свою профессиональную деятельность в комитете. 

Напомним, ранее Исинбаева сообщила о том, что намерена вернуться к работе в МОК в сентябре текущего года. Она отметила, что организация не высказывала никаких сомнений и не вводила в отношении нее никаких санкций. 

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#Исинбаева
#МОК
#Россия
#СВО
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«Дюрекс», «Ваниш», «Нурофен» и «Стрепсилс» остаются в России
18 июля 2023, 16:23

Фото: iStock/Jirapong Manustrong

Британская корпорация «Рекитт Бенкизер», которой принадлежат бренды, передумала покидать российский рынок. Об этом пишет телеграм-канал Baza.
Как сообщают источники, на данный момент все категории товаров производятся и поставляются в обычном режиме. Компания не планирует передавать права или закрывать свой бизнес.

Напомним, что в апреле прошлого года «Рекитт Бенкизер» объявила о намерении передать свои права на бизнес — в него входят бренды «Дюрекс», «Нурофен», «Стрепсилс» и другие.

В сентябре 2022 года компанию «Рекитт Бенкизер» покинул CEO Лаксман Нарасимхан, при котором заявили об уходе из России. С того момента руководство никаких новых решений относительно бизнеса в России не принимало.

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#рынок
#бизнес
#Россия
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Минтранс Подмосковья призывает соблюдать ПДД при ухудшении погодных условий
18 июля 2023, 16:20

Фото: istockphoto / LeManna

Минтранс Подмосковья призывает водителей быть очень внимательными, соблюдать дистанцию, не отвлекаться на телефон. При перестроениях убеждаться в безопасности планируемых манёвров.

Во вторник, 18 июля, во второй половине дня на территории подмосковного региона ожидаются кратковременные дожди и гроза.

Синоптики прогнозируют усиление ветра с порывами до 18 м/с, местами сильный дождь, грозу и град ближе к ночи. Дождливая погода продержится до конца недели.

Минтранс призывает водителей автотранспорта строго соблюдать правила дорожного движения в связи с погодными условиями.

Водителей автотранспорта просят быть внимательными, в местах скопления пешеходов снижать скорость и не отвлекаться на телефон, а также держать дистанцию.

Пешеходам рекомендуется надевать световозвращатели на одежде.

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#Минтранс
#погода
#ухудшение погодных условий
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Подмосковье ищет медработников