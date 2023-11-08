«Ростех» представил новую линейку охотничьих патронов IGLA BIOR

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Корпорация «Ростех» разработала бесконтейнерный патрон IGLA BIOR для стрельбы на близкие дистанции. Об этом сообщили в пресс-службе госкорпорации.
Отмечается, что новая разработка создана для стрельбы на дистанции до 25 метров, поэтому будет очень востребована среди охотников.
В пресс-службе рассказали, что IGLA BIOR создан полностью их российских комплектующих и в настоящий момент проходит сертификацию. В планах у госкорпорации выпустить один миллион патронов в первой партии, сообщил индустриальный директор кластера вооружений, боеприпасов и спецхимии «Ростеха» Бекхан Оздоев.
Также в корпорации сообщили, что преимуществом патронов IGLA BIOR стало сведённое к минимуму количество деформируемых внутри ствола дробин. Также их отличительной чертой является особы амортизатор и порох, которые делают выстрел более точным и гарантируют стабильные баллистические характеристики.
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В пресс-службе рассказали, что IGLA BIOR создан полностью их российских комплектующих и в настоящий момент проходит сертификацию. В планах у госкорпорации выпустить один миллион патронов в первой партии, сообщил индустриальный директор кластера вооружений, боеприпасов и спецхимии «Ростеха» Бекхан Оздоев.
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Анастасия Чинкова