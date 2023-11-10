Фото: РИА Новости/Максим Блинов
Ростех в первый раз в истории современной России продемонстрирует за рубежом тяжелый транспортный самолет - Ил-76МД-90А(Э).
Об этом рассказали журналистам в пресс-службе госкорпорации.
Главной премьерой будет тяжелый транспортный самолет Ил-76МД-90А(Э). Также состоится международный дебют модернизированного пожарного вертолета Ка-32А11М и укороченного 5,56 мм автомата Калашникова АК-19.
В экспозицию попадёт продукция Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК), «Вертолетов России», Росэлектроники, концерна «Калашников». Также будет представлена управляемая ракета «Изделие 305Э».
Ранее сообщалось, что российские снайперы получили новейшие высокоточные винтовки Raptor для работы в зоне проведения спецоперации. Каждая винтовка разработана под требования конкретного стрелка, что позволяет обеспечить высокую точность выстрела.
Читайте также:
Российские снайперы получили высокоточные винтовки Raptor для работы в зоне СВО
«Ростех» представил новую линейку охотничьих патронов IGLA BIOR
«Жириновский» приступил к уничтожению украинской армии
«Госкорпорация «Ростех» представит порядка 200 образцов продукции военного, двойного и гражданского назначения на международной выставке Dubai Airshow 2023»,-сообщили в пресс-службе.
В экспозицию попадёт продукция Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК), «Вертолетов России», Росэлектроники, концерна «Калашников». Также будет представлена управляемая ракета «Изделие 305Э».
Ранее сообщалось, что российские снайперы получили новейшие высокоточные винтовки Raptor для работы в зоне проведения спецоперации. Каждая винтовка разработана под требования конкретного стрелка, что позволяет обеспечить высокую точность выстрела.
Читайте также:
Российские снайперы получили высокоточные винтовки Raptor для работы в зоне СВО
«Ростех» представил новую линейку охотничьих патронов IGLA BIOR
«Жириновский» приступил к уничтожению украинской армии
Мария Фирсова