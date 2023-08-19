Ростехнадзор проверит все АЗС в Дагестане после взрыва в Махачкале

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Ростехнадзор проверит все АЗС в Дагестане после взрыва на окраине Махачкалы. Об этом сообщил руководитель ведомства Александр Трембицкий в ходе встречи с главой республики Сергеем Меликовым.
Сообщается, что для расследования причин ЧП создана специальная комиссия, которую возглавил руководитель кавказского управления Ростехнадзора Алан Цалиев.
Напомним, взрыв на АЗС под Махачкалой произошел в понедельник, 14 августа, вечером. Причиной взрыва могло стать возгорание в автосервисе, расположенном недалеко от станции. Среди погибших было трое детей и 18-летняя беременная девушка на 8 месяце беременности, которая приехала в Дагестан из Москвы навестить родственников.
Ранее президент России Владимир Путин выразил соболезнование родным и близким погибших, а также пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим при взрыве на АЗС в Дагестане.
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Напомним, взрыв на АЗС под Махачкалой произошел в понедельник, 14 августа, вечером. Причиной взрыва могло стать возгорание в автосервисе, расположенном недалеко от станции. Среди погибших было трое детей и 18-летняя беременная девушка на 8 месяце беременности, которая приехала в Дагестан из Москвы навестить родственников.
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Екатерина Коршунова