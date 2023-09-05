Ростовский митрополит объяснил уход ЧВК «Вагнера» действием иконы

Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков
Глава Донской епархии митрополит Меркурий заявил, что во время вооруженного мятежа ЧВК «Вагнер» Ростов-на-Дону спасла Донская икона Божьей матери. Об этом он рассказал в эфире «Дон-ТР».
По словам митрополита священники 24 июня отслужили молебен перед иконой.
Пресс-секретарь митрополии Игорь Петровский в свою очередь заявил, что на решение о срочном молебне повлияла напряженная обстановка. Он добавил, что в 1591 году после подобной молитвы войско хана Казы-Гирея покинуло Москву без единого выстрела.
Митрополит Меркурий принял решение также совершить молебен перед иконой.
Читайте также:
Питерского священника приговорили к трем годам колонии за «Фейки про армию»
В РПЦ предложили запретить аборты в частных клиниках
Сторонники ПЦУ пытались захватить храм в Ирклиеве
Пресс-секретарь митрополии Игорь Петровский в свою очередь заявил, что на решение о срочном молебне повлияла напряженная обстановка. Он добавил, что в 1591 году после подобной молитвы войско хана Казы-Гирея покинуло Москву без единого выстрела.
«Через полтора часа пришло сообщение, что ЧВК «Вагнер» снимается и уходит из Ростова. И уже потом чисто по времени мы поняли, что, когда мы начали служить молебен, именно тогда начались переговоры, пошли первые слова умиротворения», — отметил Петровский.
Читайте также:
Питерского священника приговорили к трем годам колонии за «Фейки про армию»
В РПЦ предложили запретить аборты в частных клиниках
Сторонники ПЦУ пытались захватить храм в Ирклиеве
Диана Аванесян