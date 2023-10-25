Роструд напомнил о сокращенной рабочей неделе в ноябре

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В Telegram-канале Роструда напомнили, что в начале ноября будет сокращенная рабочая неделя.
Выходной день в связи с празднованием Дня народного единства перенесут на 6 ноября. День народного единства отмечается 4 ноября.
При этом 3 ноября продолжительность рабочего дня сократится на один час, поскольку это предпраздничный день.
Ранее аналитики Авито Работы выяснили, жители каких городов России привыкли начинать утро продуктивно. В топ вошли Екатеринбург, Пермь и Омск (исследование находится в распоряжении «Радио 1»).
Всего аналитики опросили больше 10 тысяч человек. 49% респондентов заявили, что с лёгкостью приступают к рабочим задачам с утра. 20% тяжело начинают продуктивный день и треть (32%) делают это с переменным успехом.
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«В 2023 году праздник выпал на субботу, поэтому понедельник, 6 ноября, будет выходным днем», - сообщили в Роструде.
Ранее аналитики Авито Работы выяснили, жители каких городов России привыкли начинать утро продуктивно. В топ вошли Екатеринбург, Пермь и Омск (исследование находится в распоряжении «Радио 1»).
Всего аналитики опросили больше 10 тысяч человек. 49% респондентов заявили, что с лёгкостью приступают к рабочим задачам с утра. 20% тяжело начинают продуктивный день и треть (32%) делают это с переменным успехом.
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Мария Фирсова