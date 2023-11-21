Росздравнадзор приостановил применение медицинской системы, имеющей ИИ

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Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения впервые остановил применение медицинской системы Botkin.AI с искусственным интеллектом (ИИ), так как она может навредить жизни и здоровью людей. Об этом сообщает газета «Коммерсант».
Данная система помогает медикам обнаружить патологии на снимках компьютерной томографии.
«Росздравнадзор приостановил применение получившей регистрационное удостоверение в 2020 году Botkin.AI — системы для анализа снимков компьютерной томографии с использованием ИИ в связи с угрозой причинения вреда жизни и здоровью граждан», — сказано в публикации.
Эксперты, которых опросила издания, полагают, что в сфере медицины делаются только первые для обучения искусственного интеллекта. Чтобы внедрить ИИ в сферу здравоохранения нужны серьезные технические решения, к которым могут не быть готовы многие медицинские учреждения.
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