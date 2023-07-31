Рождаемость на Украине упала до рекордно низкого уровня с 1991 года

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В июне аналитический центр «Украинский институт будущего» (УИБ) сообщил, что население Украины сократилось до 29 миллионов человек, а рождаемость вдвое ниже показателя, который необходим для поддержания населения на существующем уровне. По оценкам УИБ, с начала 2022 года население страны сократилось на 8,6 миллиона человек.
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