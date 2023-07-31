Рождаемость на Украине упала до рекордно низкого уровня с 1991 года

Рабочей группой Архитектурной комиссии Градостроительного совета Московской области поддержан облик объекта торговли с административными помещениями и фудхоллом, который планируется реализовать вблизи деревни Михалково, в городском округе Красногорск.

Четырехэтажный торгово-ресторанный комплекс площадью свыше 7,3 кв.метров станет точкой притяжения жителей и гостей региона.

«По проекту здание состоит из четырех этажей, включая подвальный. В нем разместятся фудхолл с кухнями разных направлений с посадкой от 255 посадочных мест, торговые павильоны в аренду, в том числе для продажи непродовольственных товаров, офисы, досугово-развлекательные зоны и площадки мастер-классов для разных возрастов», — рассказал министр правительства Московской области по архитектуре и градостроительству Владислав Гордиенко.

«Фасады комплекса украшены ажурными панелями с изображением деревьев. Сочетание клинкерного состаренного кирпича, металла, большого количества витражей создает яркий образ в стилистике лофт. Используемые цветовая гамма и материалы с натуральными текстурами позволяют гармонично вписать объект в окружающую застройку и в тоже время сделать его заметным и привлекательным», — отметила главный архитектор Московской области Александра Кузьмина.

Строительство объекта начнется в текущем году, а завершить работы планируется в 2024.Реализация проекта создаст в округе 60 новых рабочих мест.Объект будет иметь компактную многоугольную форму. На первом и втором этажах запроектирован атриум, который дает посетителям возможность видеть, что происходит на разных этажах. На всех уровнях будет доступ на летние террасы.

В рамках благоустройства территории запланированы мероприятия по организации автомобильных и пешеходных связей, в том числе для маломобильных групп населения, парковочных мест, озеленения — устройство газона и кустарников, установка малых архитектурных форм.

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