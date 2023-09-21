Рождество Пресвятой Богородицы: история и традиции праздника

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Православные христиане отмечают 21 сентября церковный праздник - Рождество Пресвятой Богородицы. В этот день проводятся богослужения, посвященные матери Иисуса Христа. Редакция «Радио 1» расскажет, как правильно провести святой праздник и какие приметы нужно соблюдать в этот день.
История праздника Рождество Пресвятой Богородицы
Рождение Девы Марии окутано тайной. Доподлинно неизвестно, кем были родители Богородицы. Согласно преданиям, ее удалось зачать бездетным родителям, на что была воля Божья. В Протоевангелие Иакова говорится, что мать и отец Марии были благочестивы. Супруги дожили до старости лет, однако детей у них не было. Они неустанно молились и однажды, обоим супругам явился ангел, который сообщил, что Господь внял молитвам и потомству быть. Супруги дали обет посвятить своего ребенка Богу и отдали родившуюся дочь Марию в Иерусалимский храм. Праздник начали отмечать еще в V веке и именно рождество Марии верующие считают днем, который положил начало «спасению мира». Примечательно, что Рождество Богородицы один из двенадцати великих церковных праздников, дата которого всегда неизменна. Появление девы Марии – исполнение пророчества о том, что мир готовится к приходу своего Спасителя Иисуса Христа, гласят церковные предания.
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Традиции праздника Рождество Пресвятой Богородицы
Православные христиане отмечают великий праздник на протяжении шести дней. В это время принято чтить память Богородицы, читать молитвы и каяться в своих грехах. Вечером 20 сентября в храмах начинается всенощное бдение, а утром после исповеди проводят Литургию. Согласно традициям, праздник следует встречать в храме. После того, как богослужение будет окончено, христиане могут отправиться в гости или принять их у себя дома. В этот день не принято работать, даже блюда для праздничного стола готовили заранее. Примечательно, что собираться за одним столом принято не только близким, друзьям и знакомым, но и людям, которые считаются убогими, нищими. Для таких гостей торжество проходило особенно, к ним были добры и щедры. В православный праздник также принято помогать нуждающимся. Именно в Рождество Богородицы стала бытовать пословица, известная в народе: «Да не оскудеет рука дающего».
О чем просить Пресвятую Богородицу
Богородицу принято просить о рождении детей, о воссоединении с супругами и налаживании отношений в семье. Важно в этот день читать молитвы Деве Марии. В народе бытует поверье, что Богородица способна сотворить чудо и даровать детей даже тем, кто уже отчаялся.
Что можно и что нельзя делать в Рождество Пресвятой Богородицы
Церковный праздник должен отмечаться с благими намерениями. В этот день особенно важно заниматься благотворительностью. Идеальным этот день станет для тех, кто принял решение обвенчаться в церкви. Поскольку Богородица считается покровительницей семейного очага, отметить торжество нужно в кругу семьи. Особенно важно оказывать почет старшим по возрасту женщинам. В этот день нужно посетить богослужение и подавать милостыню бедным.
Категорически запрещается в Рождество Пресвятой Богородицы ссориться. Строго запрещено отказывать кому-либо в помощи. Плохой приметой станет уборка и любая физическая работа в доме или саду.
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