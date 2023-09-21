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Рождество Пресвятой Богородицы: история и традиции праздника

21 сентября 2023, 11:51
Фото: iStock/Anna_Anikina

Фото: iStock/Anna_Anikina

Православные христиане отмечают 21 сентября церковный праздник - Рождество Пресвятой Богородицы. В этот день проводятся богослужения, посвященные матери Иисуса Христа. Редакция «Радио 1» расскажет, как правильно провести святой праздник и какие приметы нужно соблюдать в этот день.

История праздника Рождество Пресвятой Богородицы


Рождение Девы Марии окутано тайной. Доподлинно неизвестно, кем были родители Богородицы. Согласно преданиям, ее удалось зачать бездетным родителям, на что была воля Божья. В Протоевангелие Иакова говорится, что мать и отец Марии были благочестивы. Супруги дожили до старости лет, однако детей у них не было. Они неустанно молились и однажды, обоим супругам явился ангел, который сообщил, что Господь внял молитвам и потомству быть. Супруги дали обет посвятить своего ребенка Богу и отдали родившуюся дочь Марию в Иерусалимский храм. Праздник начали отмечать еще в V веке и именно рождество Марии верующие считают днем, который положил начало «спасению мира». Примечательно, что Рождество Богородицы один из двенадцати великих церковных праздников, дата которого всегда неизменна. Появление девы Марии – исполнение пророчества о том, что мир готовится к приходу своего Спасителя Иисуса Христа, гласят церковные предания.

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Традиции праздника Рождество Пресвятой Богородицы


Православные христиане отмечают великий праздник на протяжении шести дней. В это время принято чтить память Богородицы, читать молитвы и каяться в своих грехах. Вечером 20 сентября в храмах начинается всенощное бдение, а утром после исповеди проводят Литургию. Согласно традициям, праздник следует встречать в храме. После того, как богослужение будет окончено, христиане могут отправиться в гости или принять их у себя дома. В этот день не принято работать, даже блюда для праздничного стола готовили заранее. Примечательно, что собираться за одним столом принято не только близким, друзьям и знакомым, но и людям, которые считаются убогими, нищими. Для таких гостей торжество проходило особенно, к ним были добры и щедры. В православный праздник также принято помогать нуждающимся. Именно в Рождество Богородицы стала бытовать пословица, известная в народе: «Да не оскудеет рука дающего».

О чем просить Пресвятую Богородицу


Богородицу принято просить о рождении детей, о воссоединении с супругами и налаживании отношений в семье. Важно в этот день читать молитвы Деве Марии. В народе бытует поверье, что Богородица способна сотворить чудо и даровать детей даже тем, кто уже отчаялся.


Что можно и что нельзя делать в Рождество Пресвятой Богородицы


Церковный праздник должен отмечаться с благими намерениями. В этот день особенно важно заниматься благотворительностью. Идеальным этот день станет для тех, кто принял решение обвенчаться в церкви. Поскольку Богородица считается покровительницей семейного очага, отметить торжество нужно в кругу семьи. Особенно важно оказывать почет старшим по возрасту женщинам. В этот день нужно посетить богослужение и подавать милостыню бедным.

Категорически запрещается в Рождество Пресвятой Богородицы ссориться. Строго запрещено отказывать кому-либо в помощи. Плохой приметой станет уборка и любая физическая работа в доме или саду.

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В Жуковском построят большую школу на 1100 учеников
21 сентября 2023, 12:30

Фото: пресс-служба администрации губернатора и правительства Московской области

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв провел рабочую встречу с главой городского округа Жуковский Юрием Прохоровым.
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв провел рабочую встречу с главой городского округа Жуковский Юрием Прохоровым, в рамках которой обсудили строительство и капитальный ремонт школ.

Юрий Прохоров доложил губернатору, что за 5 лет в Жуковском капитально отремонтировали 6 школ и 3 детских сада. Кроме того, специалисты приступили к строительству большой школы на 1100 мест в микрорайоне №5, которая откроет свои двери для школьников уже в следующем учебном году.

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#специалисты
#андрей воробьёв
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Глава округа Жуковский доложил о планах по расширению Технопарка
21 сентября 2023, 12:18

Фото: пресс-служба администрации губернатора и правительства Московской области

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв провел рабочую встречу с главой городского округа Жуковский Юрием Прохоровым.
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв провел рабочую встречу с главой городского округа Жуковский Юрием Прохоровым, в рамках которой обсудили реализацию инвестиционных проектов.

На территории городского округа Жуковский с 2018 года работает Технопарк ЦАГИ им. Н.Е. Жуковского. На данный момент в технопарк базируется 34 инновационные компании и 6 экспериментальных лабораторий. Кроме того, там реализуется 31 инновационный проект в сфере авиационных технологий.

Общий объём инвестиций в предприятий составляет 237 миллионов рублей. Реализация проектов помогла создать 170 новых рабочих мест в округе.

Глава муниципалитета отметил, что на базе Технопарка планируется серийное производство беспилотных и сверхлёгких летательных аппаратов.
«Жуковский — это наукоград. Наука — одно из перспективных направлений нашей деятельности. Сегодня Технопарк уже полный — мест нет. Там 34 резидента. Поэтому задумываемся с коллегами, руководителями ЦАГИ о его расширении», — отметил глава округа Жуковский Юрий Прохоров.
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#андрей воробьёв
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ВС РФ получили модернизированные гаубицы «Мста-С» - ТАСС
21 сентября 2023, 12:02

Фото: istockphoto/Igor Nikushin

Представители Ростеха сообщил о поставке в войска партии модернизированных самоходных орудий «Мста-С». По словам специалистов госкорпорации, машины снабжены новой автоматизированной системой управления наведением и огнем.
Эта система обладает улучшенными характеристиками точности. Также с ее помощью появилась возможность отображения электронной карты местности, передает ТАСС. Министерство обороны РФ получило первую партию модернизированных самоходок в рамках выполнения Ростехом государственного оборонного заказа на 2023 год.

Усовершенствованная самоходная гаубица 2С19М2 «Мста-С» способна работать в режиме «огневой налет». Новая боевая машина имеет уникальные технико-тактические характеристики. Она обладает высокой мобильностью, скорострельностью и способна вести огонь разными типами снарядов, сообщили представители разработчика. В результате модернизации одна из лучших в мире самоходных гаубиц заметно расширила свои возможности. Теперь «Мста-С» может поражать цели несколькими снарядами по разным траекториям. Это уменьшает время на огневой позиции и позволяет быстро уходить от ответного удара.

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#ростех
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Андрей Воробьёв провёл рабочую встречу с главой округа Жуковский
21 сентября 2023, 11:48

Фото: пресс-служба администрации губернатора и правительства Московской области

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв провел рабочую встречу с главой городского округа Жуковский Юрием Прохоровым.
В рамках рабочей встречи глава региона обсудил с Юрием Прохоровым строительство и капитальный ремонт социальных и дорожных объектов, благоустройство, расселение из аварийного жилья и реализацию инвестиционных проектов, сообщает «Радио 1» пресс-служба губернатора и правительства Московской области.
«Мы с вами встречались и общались с жителями в конце зимы — начале весны. Знаю, что были планы по дальнейшему благоустройству. Есть ещё ряд мероприятий, которые ждут люди. Конечно, и реконструкция М-5 Урал — чувствительная тема, регулярно слежу за работами. Очень надеюсь, что они завершатся в срок», — сказал губернатор в ходе общения с главой городского округа Жуковский.
Также, глава региона поблагодарил главу Жуковского за высокую явку жителей на выборах, за оказанную поддержку. 

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ВРИП главы Дубны Тихомиров проверил ход благоустройства города
21 сентября 2023, 11:32

Фото: пресс-служба администрации городского округа Дубна

В городском округе Дубна специалисты реализуют масштабную программу по благоустройству территорий.
Временно исполняющий обязанности главы городского округа Дубна Максим Тихомиров сообщил, что до 10 октября планируется установить более сотни новых современных опор освещения на улице Энтузиастов.


Специалисты на сегодняшний день завершают работы по обустройству тротуара на проспекте Боголюбова. Также, работы по обустройству нового тротуара проводятся на улице Речной.
«Подрядчик работает аккуратно и чисто, вынутый грунт сразу вывозит. В соответствии с проектом здесь будет организована песчаная подушка, потом – слой щебня и асфальто-бетонное покрытие. Работы ведутся поэтапно. Сначала приводим в нормативное состояние одну часть дороги, потом – другую», — написал ВРИП главы Дубны Максим Тихомиров в своем официальном телеграм-канале.
Работы по обустройству тротуара завершены вдоль Александровки. Этот участок обустроили по многочисленным просьбам жителей. Также, в планах отремонтировать покрытие пешеходных дорожек на улице Векслера.

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#школьница
#максим тихомиров
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В России запустили программу по развитию городской среды
21 сентября 2023, 11:32

Фото: istock / jamesteohart

Автономная некоммерческая организация «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов» запустила тематическую программу по теме комплексного благоустройства территорий и формирования комфортной городской среды в городах России.
Программа предусматривает проведение профильных исследований, публичные экспертные обсуждения и разработку методических рекомендаций от этапа подготовки до этапа эксплуатации городской среды.

Программа «Технологии и практики по разработке проектов развития городской среды» формировалась вместе с Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ при поддержке финансового института развития в жилищной сфере России «ДОМ.РФ» и других организаций.

Главной целью программы станет обнаружение и решение проблем развития городов путем разработки особых инфраструктурных сервисных решений.

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NatCen: Две трети британцев поддерживают усиление ядерного арсенала
21 сентября 2023, 11:17

Фото: istockphoto/Gerasimov174

В Великобритании почти две трети жителей (65%) считают, что наличие мощного ядерного арсенала увеличивает безопасность страны. Эти цифры даже превышают показатели, зафиксированные в годы холодной войны.
Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного специалистами британского Национального центра социальных исследований. В опубликованном центром материале указано, что в 1983 году, на пике противостояния СССР и его сателлитов и стран Запада, 60% опрошенных заявили, что наличие собственного ядерного оружия сделало Британию страной, безопасной для проживания. В настоящее время такого мнения придерживаются 65% британцев.

При этом, в 1994 году — всего через несколько лет после окончания холодной войны — этот показатель составлял лишь 45%. Также в настоящее время 42% жителей Великобритании считают необходимым увеличение расходов на оборону и вооружения. В 1990 году эту идею поддерживали только 8% британцев, говорится в исследовании NatCen.

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#вооружения
#великобритания
#вооружение
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В Бресте состоится XII Форум городов-побратимов Беларуси и России
21 сентября 2023, 11:11

Фото: istock / Oleksandr Filon

В Бресте 28-30 сентября пройдет двенадцатый Форум городов-побратимов Беларуси и России «Побратимское движение: новые грани актуальности в условиях активизации межрегионального белорусско-российского сотрудничества». Организаторами Форума выступает Белорусская общественная организация «Породнённые города» (БООПГ) и её российский партнёр – Международная ассоциация «Породнённые города» (МАПГ).

Форум пройдет в формате пленарного заседания и трех тематических секций. Главными темами форума станет экономическое и деловое сотрудничество, ценность опыта и взаимодействия социальной сферы и область народной дипломатии. 

Форум начнётся с возложения цветов защитникам Брестской крепости к Вечному огню.

Кроме того, на примере совместной работы Московской области и Беларуси участники форума обсудят возможности союза городов как взаимовыгодное сотрудничество и ускорение экономического роста. 

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#форум
#сотрудничество
#россия
#белоруссия
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В Дубне придумали, как разгрузить школы округа
21 сентября 2023, 11:00

Фото: istockphoto / Ivanna Maksymchuk

​В 2023 году 270 первоклассников сели за парты не в школах, а в детских садах округа. Администрация выделила 4 здания для организации учебного процесса на базе бывших детских садов.
За парты в детских садах сели 270 первоклассников, это 9 классов, сообщает «Радио 1» пресс-служба администрации городского округа Дубна.

Такие нововведения практикуются в школах № 5 и № 9, а также в гимназии № 8, где наблюдается дефицит школьных кабинетов, мест в раздевалках и в столовых.

За летний сезон специалисты выполнили ремонт в зданиях, где сегодня учиться первоклассники. Оборудовали музыкальные и спортивные залы, обустроили санузлы в соответствии со школьными санитарными нормами и подготовили полноценные классы: с новыми партами, школьной доской, проектором и многое другое. 
«В полном объёме у этих первоклассников сохраняется полный школьный набор, они также бесплатно завтракают, получают те же образовательные услуги, но могут быть в этих структурных подразделениях ещё и во вторую половину дня. До 16 часов дети находятся под присмотром педагога. Удобно и комфортно и детям, и учителям, и родителям, которые уже оценили плюсы нововведений», — написал ВРИП главы Дубны Максим Тихомиров в своем официальном телеграм-канале.
Юных школьников постепенно вовлекают в жизнь основной школы: они принимают участие в линейках, в общих мероприятиях. Во 2 класс школьники пойдут в основную школу, а места в детских садах займут новые первоклассники.

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