РПЦ: Икона «Троица» передана в безвозмездное пользование Троице-Сергиевой лавре

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«Историческое событие совершилось. Мы сегодня символически свидетельствуем о том, что страна живет в иное время, в иную эпоху. Прошло — надеемся, безвозвратно, — то время, когда святыни изымались из Церкви», — сказал патриарх Кирилл после подписания договора.
Уточняется, что церемония передачи иконы состоялась в рамках договора, который был утвержден 12 июля. Тогда Третьяковская галерея передала «Троицу» Русской православной церкви.
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