РПЦ негативно отозвалась о законопроекте об эвтаназии бездомных собак

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Протоиерей Димитрий Рощин: Законопроект в предложенной редакции не может поддержал Русской церковью
Русская православная церковь (РПЦ) негативно отозвалась о законопроекте, который подразумевает сохранение за регионами права определять порядок обращения с бездомными животными самостоятельно. Он известен как законопроект об эвтаназии бездомных собак, пишет «Интерфакс».
Уточняется, что сейчас документ готовится ко второму чтению в ГД РФ. Его принятие 16 мая в первом чтении сопровождалось бурной парламентской и общественной дискуссией.
Таким образом протоиерей ответил зоозащитникам, которые попросили его дать оценку упомянутому документу.
Рощин напомнил, что РПЦ «имеет особое попечение о проповеди добросовестного отношения человека к творению Божию». В 2013 году Архиерейским Собором был принят концептуальный документ о позиции Русской церкви по проблемам экологии. Он концентрирует внимание духовенства и мирян на природоохранной деятельности. Кроме того, Синод восемь лет назад установил первое воскресенье сентября каждого года днем особой молитвы о Божием творении.
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Уточняется, что сейчас документ готовится ко второму чтению в ГД РФ. Его принятие 16 мая в первом чтении сопровождалось бурной парламентской и общественной дискуссией.
«Проект ФЗ 335106-8 «О внесении изменений в ФЗ «Об ответственном обращении с животными и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» в предложенной редакции не может быть поддержан», — цитирует издание слова главы церковного управления по работе с общественными организациями протоиерея Димитрия Рощина.
Таким образом протоиерей ответил зоозащитникам, которые попросили его дать оценку упомянутому документу.
Рощин напомнил, что РПЦ «имеет особое попечение о проповеди добросовестного отношения человека к творению Божию». В 2013 году Архиерейским Собором был принят концептуальный документ о позиции Русской церкви по проблемам экологии. Он концентрирует внимание духовенства и мирян на природоохранной деятельности. Кроме того, Синод восемь лет назад установил первое воскресенье сентября каждого года днем особой молитвы о Божием творении.
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Диана Аванесян