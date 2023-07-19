РПЦ собрала 390 миллионов рублей для помощи беженцам и пострадавшим в зоне СВО

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Беженцы из воюющих регионов были размещены в 63 церковных учреждениях и приходах России, Германии и Великобритании. Например, в Германии временные переселенцы живут в Свято-Георгиевском мужском монастыре в Гетшендорфе, в приходском доме Гамбурга, в Знаменском храме в Ульме, а в Англии — в церковном доме в Кидлингтоне неподалеку от Оксфорда.
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