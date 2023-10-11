РПЦ назначила нового главу Крымской митрополии

Фото: РИА Новости/Евгений Одиноков
Главой Крымской митрополии назначили митрополита Псковского и Порховского Тихона (Шевкунова). Об этом сообщается в журналах заседания Священного синода Русской православной церкви (РПЦ).
Уточняется, что митрополит Тихон был освобождён от ранее занимаемых должностей главы Псковской митрополии, священноархимандрита и игумена Успенского Псково-Печерского монастыря и священноархимандрита Благовещенского Никандровского монастыря в Псковской области.
Теперь он является Преосвящённым Симферопольским и Крымским, главой Крымской митрополии.
Ранее стало известно, что Луганская и Алчевская епархия перешла в подчинение РПЦ.
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Анастасия Чинкова