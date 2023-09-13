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«РТ-Инвест» с начала года отправил на переработку тысячу вагонов вторсырья

13 сентября 2023, 12:37
Фото: МинЖКХ МО

Фото: МинЖКХ МО

Компания «РТ-Инвест», входящая в госкорпорацию Ростех, в этом году отправила на переработку 70 тыс тонн вторсырья. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области.
Если этот объём поместить в железнодорожные вагоны, то их количество будет равняться тысяче. А протяжённость такого поезда составит 14 км.

Фракции, отсортированные четырьмя подмосковными комплексах по переработке отходов, утилизируют уже в шести федеральных округах России. В этом году число партнёров «РТ-Инвест» увеличилось на 28 компаний и достигло 165.

«Более 11 млн тонн бытовых отходов – это макулатура, пластик, металл, стекло и органика, направленные на вторичную переработку с 2019 года. Ранее весь этот мусор просто поместили бы на полигоны, но сегодня отходы получили вторую жизнь и стали компостом, техногрунтом, новыми банками и бутылками, лавочками, плитками, урнами, одеждой и рюкзаками», – рассказал министр ЖКХ Подмосковья Антон Велиховский.
«РТ-Инвест» с 2019 года реализует в рамках нацпроекта «Экология» и подмосковной реформы комплексную систему обращения с отходами, цель которой – нулевое захоронение. Отходы превращаются в новые ресурсы благодаря внедрению раздельного сбора, запуску промышленной сортировки и компостирования, строительству перерабатывающих заводов.

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#московская область
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Apple представила новый iPhone 15: характеристики, цена, где купить в России
13 сентября 2023, 12:25

Фото: iStock/valiantsin suprunovich

Завершилась главная осенняя презентация Apple, слоган которой звучал как «Wonderlust» («Жажда чудес»). В ходе мероприятия компания представила модели iPhone и Apple Watch. О том, чего стоит ожидать от новой линейки девайсов и когда можно будет приобрести новинки в России, расскажет редакция «Радио 1».

Что представила Apple на презентации iPhone 15


Началась презентация с ролика о том, как продукция Apple помогла людям со всего мира выявить проблемы со здоровьем и вовремя обратиться за помощью. Этому способствовали функции определения проблем с сердечным ритмом или вызова SOS с помощью спутниковых сетей.

После трогательного видео, компания приступила к демонстрации смарт-часов Apple Watch  Series 9 и Watch Ultra 2, затем компания представила линейку смартфонов, в которую вошли модели: iPhone 15, iPhone 15 Plus, iPhone 15 Pro и iPhone 15 Pro Max.

Apple представила новую модель iOS
Apple представила новую модель iOS

Часы Watch Series 9 и Watch Ultra 2


Управлять смарт-часами станет проще. Владельцы Apple Watch смогут принимать звонки, управлять музыкой и отключать будильник с помощью жестов. Главным новшеством стало использование при производстве часов только солнечной энергии.Производитель увеличил мощность процессора на 50%, улучшена работа голосового ассистента. Яркость дисплея заявлена до 2000 нит, что в 2 раза выше, чем у предшественника - Series 8.
Смарт-часы можно приобрести в пяти цветах: черном, серебристом, золотом, красном и розовом.

В Watch Ultra 2 дисплей стал еще мощнее и его яркость заявлена до 3000 нит. Компания заверила, что это самый яркий экран за всю историю производства умных часов. Кроме того, устройство порадует своей производительностью и сможет работать без подзарядки до 36 часов. Также будет доступна активация функций без прикосновения к экрану. Жестом «Ок» владельцы умных часов смогут отвечать на входящий вызов или листать страницы. Ремешки на часах заменят эко-материалами нового поколения.

Презентация iPhone 15 и iPhone 15 Plus


Вслед за смарт-часами, Apple представила смартфоны Айфон 15 и его большую версию Айфон 15 Плюс. Дисплей смартфона усовершенствован, появился так называемый «динамический остров». Он представляет собой продолговатый вырез вверху экрана, в котором располагается фронтальная камера. Теперь размер Dynamic Island можно менять. Таким образом, использование приложений будет более удобным, а полноэкранный режим более комфортным. Функционал новинок полностью идентичен iPhone 14 Pro. Стекло защищено покрытием, которое предотвращает появление сколов и трещин. Заднее стекло гаджета стало матовым, а края корпуса более закругленными. Это позволит надежно удерживать телефон в руке и предотвратит его скольжение. Устройства выйдут в приглушенных цветах: черном, бледно-голубом, желтом, розовом и зеленом. Камеры нового Айфона обновлены: основной модуль на 48 Мп, с 26 мм фокусным расстоянием, апертурой f/1.6, а также новым 100% фокус пикселем. Главным изменением стала замена разъема. Вся линейка iPhone 15 теперь работает на USB-C. Такое требование было выдвинуто производителю Евросоюзом.

 

Презентация iPhone 15 Pro и 15 Pro Max

 
Производители заявили, что старшие модели линейки стали самыми легкими за всю историю, сохранив при этом характерные для Pro-версий размеры. Изготовлены смартфоны из титана аэрокосмического класса. iPhone 15 Pro и 15 Pro Max оснащены дополнительной кнопкой, на которую владелец сможет установить любые действия. Телефон оснащён высокопроизводительным 3-нанометровым процессором А17 Pro с поддержкой трассировки лучей — специально для фанатов мобильного гейминга. Также пообещали, что в 2023 году на iPhone 15 Pro выйдет ремейк Resident Evil 4 и Resident Evil Village. Производители улучшили камеру: разрешение осталось прежним — 48 Мп, но обновлены сенсоры. Также добавлен пятикратный зум, но только для версии iPhone 15 Pro Max, в версии Pro по-прежнему доступен только трёхкратный. Необычным изменением стало добавление возможности снимать Spatial Video для шлема Apple Vision Pro.

В каких цветах будет iPhone 15 


Новая линейка Айфон представлена в пяти цветах: розовый, черный, светло-голубой, желтый и светло-зеленый. Расцветка будет ненасыщенной, цвета приглушенные. Производители заверяют, что благодаря такой палитре, владельцам вскоре не надоедят расцветки их девайсов.   

Когда iPhone 15 появятся в России


Предварительные заказы на новую линейку Айфон уже стартовали. Несмотря на сложности, связанные с официальными поставками продукции Apple на российские рынки, продукты компании все же удастся приобрести в известных отечественных ритейлерах.

Где купить iPhone 15 в России


Ритейлеры МТС и М-Видео открыли предварительные заказы на новую линейку смартфонов от Apple. При заказе, предлагается осуществить частичную предоплату, сумма которой составит примерно 25 000 рублей. Кроме того, россиянам доступна рассрочка на приобретение новинок компании.

Цены на iPhone 15 в России


На официальных сайтах российских операторов связи, цены на линейку iPhone 15 колеблются от 124 000 до 249 000 рублей. Цена смартфона зависит от модели и объема оперативной памяти устройства. За iPhone 15 со встроенной памятью 128 ГБ придется заплатить 124 990 рублей, iPhone 15 256 ГБ стоит 139 990 рублей, iPhone 15 Plus с 256 ГБ встроенной памяти, обойдется в 154 990 рублей, iPhone 15 Pro с памятью на 128 ГБ – 154 990 рублей, лидером по объему внутренней памяти стал iPhone 15 Pro Max 1 ТБ, его можно приобрести за 249 990 рублей.

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В Подмосковье пройдёт ещё один сезон «Уроков цифры»
13 сентября 2023, 12:07

Фото: пресс-служба министерства образования Московской области

С 18 сентября по 8 октября пройдет первый в новом сезоне «Урок цифры», который познакомит школьников с применением технологий искусственного интеллекта в различных отраслях экономики, сообщила вице-губернатор Московской области Ирина Каклюгина.

Проект поможет детям ознакомиться с популярными IT-профессиями в легкой, игровой форме. В прошлом году в акции приняли участие более шести тысяч лагерей во всех регионах России.

В связи с повышенным интересом к  IT-профессиям, темой первого «Урока цифры» станет использование ИИ в различных сферах экономики.

Участникам урока расскажут, как новые технологии помогают развивать промышленность, строительство, транспортную систему, сельское хозяйство, здравоохранение и многие другие области.

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В Подмосковье пройдет образовательный проект для детских лагерей «День Цифры».

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#искусственный интеллект
#урок цифры
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В Подмосковье отремонтировали 11 трасс с высокой интенсивностью движения
13 сентября 2023, 11:56

Фото: Минтранс МО

Подмосковные дорожники обновили более 40 км покрытия на региональных дорогах с высокой интенсивностью движения. Работы проводили в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги», сообщили в пресс-службе регионального Минтранса.
«Высокоинтенсивные шоссе являются выездами на федеральные трассы и связывают населённые пункты. Качество покрытия на них важно для безопасного и комфортного движения. В этот ремонтный сезон уже отремонтировали 11 шоссе общей протяжённостью свыше 40 км», – заявил зампред правительства Московской области – министр транспорта Подмосковья Алексей Гержик
 
Ремонт провели в 10 округах. Так, в Чехове обновили покрытие на Старосимферопольском шоссе, в Орехово-Зуеве и Егорьевске – на Егорьевском. В Химках провели работы на Международном шоссе, а в Балашихе – на Носовихинском. 
 
Покрытие на региональной сети ремонтируют с применением новой асфальтобетонной смеси, чтобы продлить срок его службы. Для повышения качества и износоустойчивости технологических стыков и швов применяется полимерно-битумная лента.

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#подмосковье
#московская область
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В России повысили первоначальный взнос льготной ипотеки до 20%
13 сентября 2023, 11:22

Фото: istock / gopixa

Кабинет министров РФ принял решение о повышении минимального первоначального взноса по ипотечным программам с государственной поддержкой с 15% до 20%. Информацию сообщает постановление правительства, опубликованное на интернет-портале правовой информации.
Документ,  датированный 9 сентября, уже вступил силу. Согласно постановлению, субсидии, предоставляемые банкам для финансирования ипотеки по госпрограммам, снизятся на 0,5%. Изменения относятся к кредитным договорам, заключенным после дня вступления в силу постановления.

Идею изменения условий льготной ипотеки выдвинул директор Департамента финансовой политики Министерства финансов Иван Чебесков. Напомним, что одной из основных задач изменений станет уравнения спроса в соответствии с темпами развития предложения. Различия между льготной и рыночной ставкой огромная, заявляют эксперты. 

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#рф
#ипотека
#льготная ипотека
#жильё
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Житель Канска получил семь лет колонии за призывы к подрыву Крымского моста
13 сентября 2023, 11:20

Фото: iStock/Elena Horrmann

Житель города Канска Красноярского края приговорён к семи годам лишения свободы за то, что призывал взорвать Крымский мост, а также к насилию над российскими гражданами. Об этом сообщили в ФСБ.
«Первый Восточный окружной военный суд признал обвиняемого виновным по части 2 статьи 205.2, части 2 статьи 280 УК РФ. Ему назначено наказание в виде семи лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии особого режима», — говорится в сообщении ведомства.
Суд установил, что мужчина занимался размещением в своих социальных сетях сообщений, призывая совершать насильственные действия по отношению к российским гражданам, а также он призывал взорвать Крымский мост.

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#наказание
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#крымский вс рф
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Глава Каширы Шувалов поздравил с юбилеем председателя организации «Дети войны»
13 сентября 2023, 11:13

Фото: Телеграм-канал Михаила Шувалова

Глава городского округа Михаил Шувалов поздравил с 85-летним юбилеем председателя Каширского отделения организации «Дети войны» Владимира Андреевича Петрова.
В качестве поздравления, глава Каширы передал Владимиру Петрову поздравительный адрес от губернатора Подмосковья.

Свой трудовой путь Владимир Петров начал еще в конце 50-х годов, работая на Комсомольской стройке в Сибири. После этого долгие годы трудился в отделении Каширской железной дороги. А, будучи на пенсии, возглавил организацию, объединяющую каширян, родившись в тяжелые послевоенные годы.
«С праздником, Владимир Андреевич! Спасибо за Ваш трудовой и жизненной подвиг. Равняемся на Ваше героическое поколение», — написал глава Каширы Михаил Шувалов в своем официальном телеграм-канале.
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#подвиг
#михаил шувалов
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Подмосковный омбудсмен Фаевская обсудила права иностранных студентов в России
13 сентября 2023, 11:01

Фото: пресс-служба Ирины Фаевской

Уполномоченный по правам человека в Московской области Ирина Фаевская приняла участие в «круглом столе» по защите прав иностранных студентов в России. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного омбудсмена.
Дискуссия прошла в Казанском федеральном университете. Участники обсудили вопросы, связанные с адаптацией и обучением иностранных студентов, защитой их прав, укреплением межкультурного диалога. 
 
По словам участников мероприятия, важно создавать благоприятные условия для соблюдения их социальных и образовательных прав как на федеральном и региональном уровнях, так и в учебных заведениях, где они учатся.
 
Вместе с тем участники «круглого стола» пришли к выводу, что у иностранных студентов имеются и обязанности, вытекающие из их правового положения и закреплённые в соответствующих законодательных актах. 
 
По данным пресс-службы, сейчас в России учатся около 350 тыс иностранных студентов.
 
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#ирина фаевская
#омбудсмен
#студенты
#права
#подмосковье
#московская область
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В Латвии грозит депортация россиянам, не сдавшим экзамен по латышскому языку
13 сентября 2023, 10:58

Фото: iStock/william87

В Латвии продолжают притеснять россиян. Те, которые не сдадут экзамен по государственному языку, будут депортированы из страны в течении 90 суток, передает РИА Новости.
Уточняется, что по закону об иммиграции уже в сентябре истечет срок действия временного вида на жительство (ВНЖ) для россиян истекает. Далее им будет нужно сдать экзамен и получить сертификат о знании латышского языка. В противном случае им грозит депортация.

Многие русскоговорящие граждане не смогли сдать экзамен с первого раза или вообще не явились на него. Однако в парламенте дали им отсрочку на два года.

При этом Сергей Грачев из Риги рассказал РИА Новости, что экзамен сдал, однако его родственникам грозит депортация. Он объяснил, что даже те, кто живет в Латвии со времен СССР, не достаточно хорошо знают латышскую грамматику. По его словам, сейчас требуется, чтобы россияне умели читать, писать, и чуть ли не думать на латышском языке, жалуется Грачев.

«Всех вряд ли депортируют. Народу тут не так много. Кто-то должен работать и платить налоги. Но притеснения сильные. Мы их сейчас особенно остро воспринимаем. Если куда-то обращаешься — только латышский. Говорить, заполнять бумаги. Детей русскому не учат. Тех, кто протестует, выдворяют», - рассказал он.

Специалист по странам Балтии Андрей Стариков отмечает, что россияне, имеющие возможность уехать, уже пакуют чемоданы. А вот пенсионеры не всегда могут иметь возможность покинуть страну или сдать экзамен.

«Чтобы русскоязычных заставить уехать, надо сделать их существование невыносимым. Непонятно, как пенсионеры переживут зиму с колоссальными счетами за отопление», — объяснил Стариков.

Таким образом, россиян законодательно поставили в безвыходные условия — только потому, что они русские, заключил эксперт.

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#пенсионеры
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#россияне
#новости
#латвия
#рф
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Семейный фестиваль рыбной ловли в Серпухове вышел на федеральный уровень
13 сентября 2023, 10:40

Фото: пресс-служба Ксении Мишоновой

Рыболовный фестиваль, который уже пять лет проводят в Серпухове для приёмных семей, вышел на федеральный уровень. Это произошло благодаря поддержке уполномоченного при президенте по правам ребёнка Марии Львовой-Беловой, сообщила подмосковный детский омбудсмен Ксения Мишонова.
На состязания в рыбной ловле в Астраханской области собрались около 80 детей и взрослых из 12 российских регионов. Участники соревнуются в поплавочной и спиннинговой ловле.
«Всё начиналось с небольшого мероприятия в Серпухове для приёмных семей из Семейного городка. Потом к ним присоединились дети из Донбасса, семьи участников СВО. В этом году «Кубок добра» прошёл уже при поддержке губернатора Московской области Андрея Воробьёва и Минспорта Подмосковья. Идея большого рыболовного фестиваля понравилась Марии Алексеевне Львовой-Беловой, и она предложила сделать его федеральным. Так наш кубок вышел на всероссийский уровень и приехал в Астрахань», – рассказала Мишонова.
Детский омбудсмен прилетела в Астрахань поддержать семью Власовых-Сенюк, представляющих на соревнованиях Подмосковье. Эта семья известна не только в Серпухове, но и во всём Подмосковье. Власовы-Сенюк – победители Всероссийского конкурса «Семья года» в номинации «Сельская семья».

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