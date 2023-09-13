«РТ-Инвест» с начала года отправил на переработку тысячу вагонов вторсырья

Фото: МинЖКХ МО
Фракции, отсортированные четырьмя подмосковными комплексах по переработке отходов, утилизируют уже в шести федеральных округах России. В этом году число партнёров «РТ-Инвест» увеличилось на 28 компаний и достигло 165.
«Более 11 млн тонн бытовых отходов – это макулатура, пластик, металл, стекло и органика, направленные на вторичную переработку с 2019 года. Ранее весь этот мусор просто поместили бы на полигоны, но сегодня отходы получили вторую жизнь и стали компостом, техногрунтом, новыми банками и бутылками, лавочками, плитками, урнами, одеждой и рюкзаками», – рассказал министр ЖКХ Подмосковья Антон Велиховский.«РТ-Инвест» с 2019 года реализует в рамках нацпроекта «Экология» и подмосковной реформы комплексную систему обращения с отходами, цель которой – нулевое захоронение. Отходы превращаются в новые ресурсы благодаря внедрению раздельного сбора, запуску промышленной сортировки и компостирования, строительству перерабатывающих заводов.
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