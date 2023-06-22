RT сделал иллюстрации к песне «Священная война»

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Отмечается, что песня-символ Великой Отечественной войны была написана советским поэтом Василием Лебедевым-Кумачом всего за одну ночь.
«Посмотрите на эти строки своими глазами, что в них сегодня увидите вы?» — говорится в ролике RT.
Кроме того, в День памяти и скорби директор научно-исследовательского фонда «Цифровая история» Егор Яковлев напомнил, что в нацистской Германии кроме военных планов, известной операции «Барбаросса», вынашивались и иные планы, в частности, разграбление СССР и, как следствие, смерть миллионов граждан.
«Помимо хорошо известного военного плана «Барбаросса» готовился экономический план ограбления захваченных советских территорий. Британская морская блокада создавала угрозу для пищевого положения нацистской Германии, поэтому они собирались ограбить СССР, вывезя всё зерно. Результатом этого ограбления явилась бы голодная смерть от 20 до 30 млн человек», — прокомментировал в беседе с «Царьградом» Яковлев.
Ранее в ночь на 22 июня, в День памяти и скорби, в Московской области прошли патриотические акции. Жители всех городских округов зажгли свечи в память о погибших в годы Великой Отечественной войны. В день 82-й годовщины начала Великой Отечественной войны добровольцы, общественники, представители власти и неравнодушные граждане зажгли миллионы свечей и создали памятные инсталляции – огненные картины войны.