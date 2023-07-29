RTVI: Гробы оказались одним из самых дорогих товаров в июне 2023 года

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Гробы и услуги кремации оказались в лидерах по росту цен за июнь 2023 года, пишет RTVI со ссылкой на данные Росстата.
Например, цена на гробы выросла на 38% год к году — с 4923 до 6774 рублей. Стоимость кремации возросла на 36% — с 22 349 рублей до 30 552 рубля. Быстрее цены росли только на таблетки «Но-шпа» (+40%) и поездки в страны Средней Азии (+45%).
В стоимость кремации входит оформление документов, стандартный гроб, доставка умершего к месту погребения, кремация его тела и аренда траурного зала.
Рост цен на кресты, оградки и гробы объясняется удорожанием сырья — металла и дерева, объясняет эксперт гендиректор «Похоронного дома № 1» Елена Эльсалиева. По ее словам, доски и металл поднялись в цене в 2–2,5 раза — в том числе и потому, что раньше часть необходимых материалов закупалась на Украине.
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В стоимость кремации входит оформление документов, стандартный гроб, доставка умершего к месту погребения, кремация его тела и аренда траурного зала.
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