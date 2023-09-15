Рубль сотрудника бережёт: как спасти сферу обслуживания ​

Фото: IStock/AndreyPopov
Ресторанный бизнес, клининг и строительная отрасль столкнулись с серьёзным дефицитом кадров. Порядка 40% всех вакансий на сервисах по поиску работы – от работодателей сферы обслуживания. Причинами кризиса эксперты считают низкую безработицу, невысокие зарплаты и отток мигрантов из-за слабого рубля. О том, как нехватка рабочих рук отразилась на простых россиянах и представителях бизнеса, — в материале «Радио 1».
В редакцию «Радио 1» обратились читатели, которые пожаловались на невозможность найти рабочих для бытовых вопросов. Например, Владимир столкнулся с тем, что не мог вызвать электрика в подмосковные Люберцы.
Некоторые представители отрасли подтвердили существование проблемы. Например, сантехник Виктор рассказал, что среди его знакомых осталось мало специалистов, которых он бы рекомендовал заказчикам. Мужчина отметил, что за последнее время заказов стало больше, поэтому он теперь может отказываться от невыгодных предложений.
Нехватка рабочих затронула и сферу общепита. Никита работает звукорежиссёром в нескольких столичных заведениях. Он отмечает, что почти во всех сильная «текучка» кадров, из-за этого менеджеры вынуждена работать официантами, а официанты – вести бухгалтерский учёт.
Общественный уполномоченный в сфере ресторанного бизнеса Москвы Сергей Миронов рассказал, что рестораторы жалуются на нехватку 20–30% персонала. Связывают это с тем, что на фоне ослабления рубля произошёл отток мигрантов. Также он отметил, что повара решили сменить работу и устроились курьерами.
Главный эксперт hh.ru по рынку труда, руководитель направления клиентской эффективности Наталья Данина отметила, что за последний год количество вакансий в обслуживании на рынке труда выросло на 80%. Сегодня среди всех открытых предложений, 40% — это вакансии для продавцов, обслуживающего персонала, специалистов сферы туризма и так далее.
Чтобы удержать старых сотрудников или привлечь новых, работодатели повышают зарплату. По словам эксперты, это уникальная ситуация.
Но депутат согласился и с тем, что проблема возникла из-за оттока мигрантов. По его оценке, доходы приезжих в Россию сократились в два раза почти за полтора года. Решить эту проблему должен Центробанк.
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«Я хотел вызвать электрика, который приходил уже к нам некоторое время назад, но я не смог до него дозвониться. Потом выяснилось, что он уехал на спецоперацию. Мне дали контакт другого электрика, но у него сильно забит график, всё расписано, он отказался. Так вот я больше недели искал обычного электрика», — сказал Владимир.
«У меня расписано всё на ближайшие три дня точно. Если мне пишут люди с отдалённых районов или со слишком мелкой работой, то я могу отказаться. Мне невыгодно ехать. У нас на районе одни узбеки остались, поэтому у меня так много работы, что я могу выбирать», — рассказал мужчина.Фото: IStock/Visivasnc
Нехватка рабочих затронула и сферу общепита. Никита работает звукорежиссёром в нескольких столичных заведениях. Он отмечает, что почти во всех сильная «текучка» кадров, из-за этого менеджеры вынуждена работать официантами, а официанты – вести бухгалтерский учёт.
«Я работаю звукорежиссёром в семи барах, и практически во всех заведениях сильная текучка. Не успеешь с одними барменами познакомиться, как уже новые приходят. Работают как и совсем молодые, неопытные, так и те, кто 10 лет в профессии. Но все они увольняются после пары месяцев работы. Мне кажется, что им мало платят: в среднем 1200 рублей на 12 часов смены. К тому же мигрантов начали часто проверять на документы: пару месяцев назад семь человек с кухни задержали», — сказал он.Мужчина добавил, что из-за жёстких проверок миграционных служб и падения рубля, приезжие ищут работу в других странах. Часто выбор падает на Южную Корею, так как работать там выгоднее, чем в России.
«Уже ребята с ближнего зарубежья не хотят работать в общепите, стараются уехать в злачные места, например, в Южную Корею, потому что там минимальная зарплата уже почти 150 тысяч. А в баре на Арбате еду носят менеджеры, в других местах официанты могут стоять за баром или считать бухгалтерию», — поделился Никита.Существование проблемы «Радио 1» подтвердили рестораторы. Так, управляющий партнёр и совладелец кафе «Одесса-мама» Анна Шпак рассказала, что в заведениях не хватает линейного персонала: барменов, менеджеров и поваров.
Общественный уполномоченный в сфере ресторанного бизнеса Москвы Сергей Миронов рассказал, что рестораторы жалуются на нехватку 20–30% персонала. Связывают это с тем, что на фоне ослабления рубля произошёл отток мигрантов. Также он отметил, что повара решили сменить работу и устроились курьерами.
«У нас импортозамещение, производство растёт во всех сферах и в эти сферы расходятся люди, а у нас при этом практически нулевая безработица и ресурсов для производств для новых компаний, для новых ресторанов просто нет. Большой поток сотрудников ушёл в курьеры, в таксисты, в целом в самозанятость. Дело в том, что у компаний, которые нанимают самозанятых, другие возможности. Если компании платят зарплаты, страховые взносы НДФЛ, то есть 43 процента сверху, то самозанятые платят всего шесть процентов. За счёт этого высвобождаются дополнительные деньги, которыми можно перебить зарплату», — сказал Сергей Миронов.По словам специалиста, в стране низкая безработица и сложная ситуация в демографии. В таких условиях, подчеркнул он, Россия не сможет решить проблему без привлечения мигрантов.
«Такого сильного вакуума сотрудников не помню. Были ситуации, когда не хватало сотрудников, но они были на рынке труда. А ситуации, когда низкая безработица, нулевой поиск работы, я не помню. Россия – развитая страна с ростом производства. Ни одна страна с ростом производства и со сложной демографией никогда не сможет решить вопрос с помощью собственных граждан, это всегда привлечение. Надо закрывать мигрантами непрофильные работы: клининг, уборка, заготовка», — заключил Сергей Миронов.Фото: IStock/Zian
Главный эксперт hh.ru по рынку труда, руководитель направления клиентской эффективности Наталья Данина отметила, что за последний год количество вакансий в обслуживании на рынке труда выросло на 80%. Сегодня среди всех открытых предложений, 40% — это вакансии для продавцов, обслуживающего персонала, специалистов сферы туризма и так далее.
Чтобы удержать старых сотрудников или привлечь новых, работодатели повышают зарплату. По словам эксперты, это уникальная ситуация.
«Это уникальная ситуация, потому что обычно зарплата растёт на фоне роста производительности труда. Сейчас она растёт на фоне жёсткого дефицита, работодатели просто вынуждены поднимать зарплату. Это не позитивный эффект, но люди нужнее. Если сравнить январь прошло года с текущим августом, то зарплатные предложения в среднем выросли порядка на 40 процентов. Это не означает, что на 40 процентов выросли заработные платы, но такого яркого прироста в предложениях мы тоже никогда не видели», — заметила собеседница.На государственном уровне уверены, что решить проблему можно как раз увеличением зарплат. Таким мнением поделился глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов. Он уверен, что люди готовы работать, нужно только поднять зарплату. Также организации могут нанимать на стажировку студентов или участвовать в переобучении.
«Нужно усилить вопрос взаимодействия между работодателями и теми структурами, которые готовят специалистов. Также работают организации, которые занимаются переобучением людей, в том числе и за бюджетный счёт. Например, в Казани в сферу обслуживания из-за маленьких зарплат молодёжь не идёт, но пенсионеров там переучивают, и во время обучения с ними взаимодействуют будущие работодатели, которые потом их устраивают. Делают это на базе колледжа. В Москве тоже такое есть на платной основе», — сказал Нилов.В том, что работодатели должны поднять зарплату персоналу для решения проблемы дефицита кадров, уверен и депутат, член комитета Госдумы по бюджету и налогам Евгений Фёдоров. Он подчеркнул, что руководители компаний также могут пойти по пути автоматизации и увеличить производительность труда.
Но депутат согласился и с тем, что проблема возникла из-за оттока мигрантов. По его оценке, доходы приезжих в Россию сократились в два раза почти за полтора года. Решить эту проблему должен Центробанк.
«После того, как Центробанк поднял курс доллара, и за год-полтора в два раза опустил курс рубля, в два раза сократились зарплаты для мигрантов. Естественно, мигранты перераспределились на другие страны, где у них нет такого падения в доходах. Вернуть мигрантов можно. Нужно изменить политику Центрального Банка, снизить процентную ставку, запустить процесс национальных инвестиций», — сказал Фёдоров.По оценке экспертов, сложившаяся проблема наблюдается не только в столичном регионе. В малых городах также не хватает строителей, поваров, продавцов.
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Екатерина Шмакова