Руденя: Тверская область будет полностью газифицирована к 2026 году

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Газификация Тверской области завершится до 2026 года. Об этом президенту РФ Владимиру Путину сообщил губернатор региона Игорь Руденя.
Он также уточнил, что в Тверской области введена дополнительная мера поддержки для участников СВО. Им выделяется 150 тыс. рублей для догазификации жилья.
Кроме того, в программу газификации региона входит поддержка многодетных семей. Им выделяется 300 тыс. рублей на теплоснабжение, необходимое оборудование, внутридомовую разводку и многое другое.
К 2026 году в Тверской области планируется обеспечить 100% газификацию всех муниципальных образований.
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Кроме того, в программу газификации региона входит поддержка многодетных семей. Им выделяется 300 тыс. рублей на теплоснабжение, необходимое оборудование, внутридомовую разводку и многое другое.
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Анастасия Чинкова