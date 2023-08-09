РУДН принял на бюджетное обучение призёра премии «Экология – дело каждого»

В Московской области чистоту и порядок на территориях образовательных учреждений контролируют с помощью мобильного приложения «Проверки Подмосковья»

С помощью искусственного интеллекта проверяется порядка 3,7 тысяч школ и детских садов ежедневно, сообщает «Радио 1» пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

«С начала 2023 года в «цифре» провели более 1,37 млн. проверок. Цифровой контроль ведется, чтобы территории школ и детских садов в регионе были безопасными и комфортными для детей. В преддверии нового учебного года это особенно актуально», — подчеркнула министр госуправления, ИТ и связи Подмосковья Надежда Куртяник.

Ответственные сотрудники по специальному чек-листу проводят проверки, фиксируют нарушения или дефекты и загружают их в приложение «Проверки Подмосковья».

Сотрудники проводят около 50 тысяч проверок каждую неделю.

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