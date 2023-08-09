РУДН принял на бюджетное обучение призёра премии «Экология – дело каждого»

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«Премия «Экология – дело каждого» дала важный старт в жизни выпускника из Саратовской области. Благодаря участию в конкурсе и нашим договорённостям с вузами Самир получил уникальную возможность бесплатно обучаться в Институте экологии РУДН по направлению «Энерго- и ресурсосберегающие процессы в химической технологии, нефтехимии и биотехнологии», – сказала Радионова.
«Экология – дело каждого» – премия Росприроднадзора, учреждённая в 2021 году. Она присуждается за нестандартные идеи, инициативы и проекты по сохранению окружающей среды, бережному отношению к природе и популяризации экологической культуры. Премия проводится ежегодно.
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