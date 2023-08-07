Руководитель ГУСТ Аипова нашла множество нарушений в Лобне в ходе личной инспекции

Фото: ГУСТ МО
«Замечаний много. У дома №14А на улице Молодёжной обсудили планы модернизации детской площадки, которая находится в ненормативном состоянии. По другим детским и спортивным площадкам были следующие замечания: отремонтировать оплётку подвесов качелей, подтянуть крепления игровых элементов, восстановить резиновое покрытие и заменить песок в песочницах», – сказала Аипова.
Министр нашла нарушения и в остальных дворах. Так, там требуется убрать незаконно размещённую рекламу, покрасит и отремонтировать элементы.
Организациям, ответственным за содержание территорий, необходимо оперативно разобраться с зонами ответственности, чтобы не оставлять участки без уборки.
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