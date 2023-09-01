Руководитель ГУСТ Аипова провела общеобластной штаб с главами муниципалитетов

Фото: пресс-служба Главного управления содержания территорий Московской области
На очередном штабе поднимались вопросы по отработке дефектов в содержании территорий в мобильном приложении АИС МДП на платформе СКПДИ, также обсуждали вопрос комплексного благоустройства дворовых территорий в муниципалитетах и вопрос распределения субсидий на следующий год, сообщает «Радио 1» пресс-служба Главного управления содержания территорий Московской области.
«Мы продолжаем отслеживать динамику устранения дефектов в системе СКПДИ. В целом по области снижается количество незакрытых нарушений, однако в некоторых муниципалитетах наблюдается прирост. Обеспечить оперативную отработку дефектов необходимо в Балашихе, Истре, Фрязине, Серпухове, Красногорске», — сказала Руководитель ГУСТ Светлана Аипова.
За устранением выявленных нарушений следит инспекторский состав ведомства. Все работы контролируются с помощью специальной системы планирования и контроля работ в области дорожной инфраструктуры (СКПДИ).
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