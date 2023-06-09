Руководитель ГУСТ провела еженедельный штаб с главами городских округов

Состоялся еженедельный общеобластной штаб с главами городских округов, который проводила руководитель Главного управления содержания территорий Московской области в ранге министра Светлана Аипова. На встрече обсуждались вопросы чистоты территорий региона, анализ эффективности техники и организация палисадников во дворах, сообщает «Радио 1» пресс-служба ведомства.

«Помимо выполнения механизированных работ по уборке территорий, коммунальным предприятиям региона необходимо своевременно подтверждать их исполнение. 51 городской округ на протяжении месяца ведет активную работу в этом направлении, однако 7 муниципалитетов не приступали к этой задаче. Напомню, что подтверждение данного вида работ должно проводиться систематически 3 раза в месяц», — рассказала Руководитель Главного управления содержания территорий в ранге министра Светлана Аипова.



Министр отметила, что ответственные лица должны не только исполнять работы по содержанию территорий, но и подтверждать выполнение каждого вида проведенных работ регулярно.

Специалисты Главного управления содержания территорий анализируют эффективность используемой техники и, если использование будет неэффективным, ведомство займется перераспределением данной техники тем округам, которые правильно планируют маршруты и нагрузку.

Слабая динамика эффективности отмечается в Дмитровском — 8%, Домодедово — 8%, Зарайске — 10% и Рузском — 11% городских округах.

«Из нововведений этого сезона, ГУСТ запустил пилотный проект по организации палисадников по 231 адресу в 38 городских округах, среди которых: Серебряные Пруды, Воскресенский, Кашира, Балашиха, Долгопрудный, Королев. Все работы по озеленению проводятся при желании жителей и по договоренности с управляющими компаниями и до 30 июня должны быть завершены», — рассказала Светлана Аипова.