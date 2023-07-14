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Руководитель ГУСТ провела еженедельный штаб с главами городских округов

14 июля 2023, 09:23

Фото: пресс-служба Главного управления содержания территорий

Руководитель ГУСТ Светлана Аипова провела еженедельный штаб по вопросам содержания территорий региона с главами городских округов.

Состоялся еженедельный общеобластной штаб с главами городских округов, который проводила руководитель Главного управления содержания территорий Московской области в ранге министра Светлана Аипова. На встрече обсуждались вопросы чистоты территорий региона, организации палисадников во дворах и высадке «живых» изгородей вокруг детских игровых площадок, сообщает «Радио 1» пресс-служба ведомства.

Светлана Аипова отметила, что устранение всех недочетов контролируется и фиксируется в специальной системе планирования и контроля работ (СКПДИ).


В регионе есть антилидеры, которые не устранили недочеты, выявленные инспекторами ГУСТ. Им необходимо оперативно отработать все замечания и предоставить отчет в приложении СКПДИ.

«Обсудили также выполнение механизированных работ с подтверждением в системе. Задача стояла нехитрая: 1 раз в 10 дней промывание территорий и 1 раз в 10 дней прометание. В результате формирования рейтинга по этой части определилась первая 5-ка муниципалитетов зеленой зоны: Власиха, Лосино-Петровский, Электрогорск, Кашира и Серебряные Пруды», — рассказала Руководитель Главного управления содержания территорий в ранге министра Светлана Аипова.

В рамках штаба с главами муниципалитетов всегда ставятся первостепенные для выполнения задачи и намечаются долгосрочные цели. Также, министр назначает ответственных сотрудников, которые будут следить за выполнением задач.

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Инспекторы ГУСТ активно проверяют устранение дефектов на детских площадках.
#Светлана Аипова
#ГУСТ
#содержание территорий
#благоустройство
#чистота
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На Земле начали зеленеть океаны
14 июля 2023, 09:44

Фото:istockphoto/Johan Holmdahl

Великобританские ученые из Национального океанографического центра и ряда американских научных организаций США зафиксировали изменение цвета океанов: они становятся более зелеными. Возможно, это связано с климатом.
Журнале Nature пишет, что наблюдения проводились с помощью чувствительного спектрорадиометра MODIS на борту спутника Aqua. Он собирал данные о цвете океана 20 лет.
 
Ключевой переменной, предоставляемой MODIS-Aqua, стало отношение яркости воды к яркости неба (Rrs), то есть потока излучения, который падает на поверхность океана. Его значение связано с состоянием микробной экосистемы поверхности океана. Среди ученых считается важнейшей климатической переменной.
 
Анализ продемонстрировал заметные долгосрочные изменения Rrs на 56 процентах мировой поверхности океана. Компьютерные модели показали, что ситуация соответствует общим изменениям в цвете океана, которые связывают с экологическими сдвигами в приповерхностном слое и обусловленным изменением климата. В большинстве областей можно наблюдать эффект «озеленения».

Ранее климатолог Алексей Кокорин в беседе с РИА Новости заявил, что в случае наиболее неблагоприятного развития изменения климата, к концу XXI века примерно 3 миллиарда человек, что составляет около 30% мирового населения, могут быть вынуждены переселиться. При наиболее оптимистичном сценарии эта цифра составит 10% населения Земли.

Он подчеркнул, что для предотвращения катастрофического сценария страны должны стремиться к углеродной нейтральности. Тем не менее, даже в случае наилучших мер, некоторая часть населения всё равно будет вынуждена мигрировать из-за нехватки питьевой воды.

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#океаны
#ученые
#исследование
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В Волгограде уволили полковников МВД из-за доставки певицы Анет Сай в аэропорт на патрульной машине
14 июля 2023, 09:32

Фото: iStock/Eugene Nekrasov

В Волгограде двух полковников МВД уволили после того, как служебный автомобиль ДПС доставил певицу Анет Сай (Анна Сайдалиева) с мигалками в аэропорт.
Издание v102.ru пишет, что уволены начальник регионального УГИБДД Александр Степанов и врио начальника МВД Волгограда Алексей Климов.
 
Видео, где Анет Сай говорит, что ей вызвали автомобиль ДПС, чтобы добраться без пробок до аэропорта, ранее появился в сети. По пути девушка примерила фуражку сотрудника ДПС и рассказала, что удалось объехать все заторы.
 
После этого Национальный автомобильный союз написал письмо в МВД и Генпрокуратуру РФ с просьбой провести проверку действий сотрудников ГИБДД Волгограда.

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#Волгоград
#ДПС
#Анет Сай
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МЧС: Челябинск затянуло смогом из‑за пожаров в Свердловской области и ХМАО
14 июля 2023, 09:18

Фото: iStock/Олег Копьёв

Жители нескольких районов Челябинска и других городов региона 14 июля с утра жалуются на сильный запах гари.
В настоящее время в Челябинске нет режима неблагоприятных метеоусловий. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МЧС.

Ведомство предупреждает о высокой пожарной опасности в регионе до 17 июля. Местные жители сообщают о сильном смоге и запахе гари. МЧС объясняет такие явления лесными пожарами в Свердловской области. Причиной распространения ​смога и гари стал сильный ветер. В черте города крупных возгораний нет, заверили в ведомстве. 

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#пожар
#лес
#Челябинск
#смог
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В пятницу утром загруженность дорог Подмосковья составляет 3 балла
14 июля 2023, 09:10

Фото: istockphoto / Yury Karamanenko

В пятницу утром, 14 июля, загруженность подмосковных дорог составляет 3 балла. На дорогах зафиксировано больше 982 тысяч автомобилей, что на 113 тысяч больше, чем вчера.

Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области отмечает затруднение движения на дорогах в сторону Москвы на Каширском, Ленинградском, Ярославском и Щёлковском шоссе.

Сегодня в Подмосковье продолжается дождь, в связи с чем Минтранс просит водителей автотранспорта быть внимательными, в местах скопления пешеходов снижать скорость и не отвлекаться на телефон, держать дистанцию.

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Центр Вереи по просьбе жителей закрыли для грузовиков.

Минтранс проводит на подмосковных дорогах профилактические мероприятия.
#Автомобиль
#водитель
#Минтранс
#пробка
#дорожная обстановка
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В Москве госпитализировали актрису Татьяну Васильеву с гипертонией в состоянии средней тяжести
14 июля 2023, 08:49

Фото: iStock/maxim4e4ek

76-летняя Татьяна Васильева почувствовала себя плохо, когда находилась дома. У артистки кружилась голова после подъёма с кровати, была неустойчивость при ходьбе, а таблетки не помогали.
Татьяна Васильева попросила невестку вызвать скорую. Причиной плохого самочувствия актриса считает стресс.
 
Васильеву экстренно доставили в стационар в состоянии средней тяжести. Медики провели осмотр, сделали КТ головного мозга, но никаких осложнений не нашли.

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#Васильева
#актриса
#больница
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«Известия»: В России число работающих пенсионеров сократится до 5,6 миллионов к 2025 году
14 июля 2023, 08:47

Фото: iStock/Denis Vostrikov

В России к 2025 году произойдёт снижение числа работающих пенсионеров с 7,9 млн до 5,6 млн вследствие реформы в этой области.
По данным издания, в связи с проводимыми реформами, число пенсионеров, которые продолжают работать, существенно снизиться.

Специалисты Всероссийского научно-исследовательского института утверждают, что россияне, вышедшие на пенсию, часто переходят к неформальным видам занятости. Работать в официальном секторе становится для граждан пенсионного возраста нецелесообразно, отмечают эксперты.

Проанализировав данные прошлого года, исследователи зафиксировали снижение соответствующей тенденции. Число работающих пенсионеров снизилось на 600 тысяч человек. 

#пенсионеры
#Россия
#работа
#общество
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Вильфанд сообщил. что бархатный сезон на Черном море будет необычно долгим
14 июля 2023, 08:19

Фото: iStock/PetruStan

Руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что бархатный сезон будет необычайно продолжительным в этом году.
Он пояснил, что температура Черного моря в этом году очень высокая. На сегодняшний день, температура воды составляет 25 градусов в Геленджике, Анапе и Сочи. Подобный температурный режим характерен для первой декады августа.

В связи с высокой температурой, вероятность длительного бархатного сезона высока, отметил Вильфанд. Однако, метеорологи предупреждают о вероятности возникновения смерчей, добавил он. 

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#Черное море
#курорт
#бархатный сезон
#синоптики
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NYP: Джо Байден в очередной раз споткнулся при посадке на борт самолёта
14 июля 2023, 07:17

Фото: сайт Кремля

Президент США Джо Байден в очередной раз споткнулся при посадке на борт самолёта.
Американский лидер вновь споткнулся при посадке на борт самолета. Пишет издание New York Post.

По данным газеты, президент США использовал короткий трап, но все равно оступился и был готов к падению.

«Совершив промах, казалось, он уже приготовился к падению», - сообщает агентство. 
Прежде, телеканал РЕН ТВ сообщал об очередной неловкости Байдена. Спускаясь по лестнице он чуть не потерял равновесие. 

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#Байден
#США
#самолет
#трап
#падение
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Kyodo: Японской автоконцерн Isuzu Motors ушел из России
14 июля 2023, 07:07

Фото: РИА Новости/Максим Богодвид

Японский автоконцерн Isuzu покинул российский рынок и передал акции дочернего предприятия в России компании «Соллерс».
По информации агентства Kyodo, завод, на котором работают около 200 человек, был передан компании. Причиной ухода автоконцерна с российского рынка стало отсутствие перспектив возобновления его работы.

Основные сложности возникли с поставками запчастей и деталей, в связи с антироссийскими санкциями. Отмечаются также проблемы с логистикой. 

Японский концерн изготавливал грузовые автомобили и автобусы.

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#Isuzu Motors
#Россия
#Япония
#рынок
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