Руководитель ЦПЗ Зайцев опроверг угрозу уничтожения жизни из-за астероида Апофис

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Руководитель «Центра планетарной защиты» Анатолий Зайцев заявил, что астероид Апофис, диаметром 340 м, не несёт серьёзных угроз жизни на Земле.
Он пояснил, что ещё в начале 2000х годов американские учёные изучили этот астероид и пришли к выводам, что несмотря на относительно близкое расположение к Земле серьёзной опасности для нашей планеты и её обитателей он не представляет.
Специалист добавил, что даже в случае столкновения этого космического объекта с Землёй Апофис не уничтожит всё живое на планете.
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Специалист добавил, что даже в случае столкновения этого космического объекта с Землёй Апофис не уничтожит всё живое на планете.
«Даже если бы он все-таки столкнулся с Землей, это не означало бы конца света. Ещё в то время, когда этот астероид был только обнаружен — а это первая половина 2000-х — специалисты провели моделирование последствий от его падения на планету. Было выяснено, что если он попадёт в Тихий океан, то поднимется волна высотой в 20 м, которая смоет часть побережья. Да, было бы неприятно, но никакого «исчезновения жизни» за этим бы не последовало», — объяснил в беседе с Общественной Службой Новостей Зайцев.
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Мелисса Тимофеева