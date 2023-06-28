Руководителей компаний в Кремниевой долине обвиняют в употреблении наркотиков

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WSJ пишет, что боссы компаний Кремниевой долины регулярно употребляют наркотики
Wall Street Journal сообщает, что руководители компаний Кремниевой долины постоянно употребляют наркотики.
По данным издания, Илон Маск принимает кетамин, а Сергей Брин иногда употребляет галлюциногенные грибы. Руководители венчурной компании Founders Fund устраивали вечеринки, где использовались психоделики.
WSJ считает, что наркотики в Кремниевой долине перестали быть просто развлечением на вечеринках, а стали частью корпоративной культуры.
Ранее сообщалось, что в Москве с наркотиками задержан топ-менеджер энергетической компании из Италии. Baza пишет, что сотрудники ДПС остановили машину и обратили внимание на итальянца, который заметно нервничал. Его досмотрели. При себе у топ-менеджера оказался пакетик с 1,15 г мефедрона.
По данным издания, Илон Маск принимает кетамин, а Сергей Брин иногда употребляет галлюциногенные грибы. Руководители венчурной компании Founders Fund устраивали вечеринки, где использовались психоделики.
Ранее сообщалось, что в Москве с наркотиками задержан топ-менеджер энергетической компании из Италии. Baza пишет, что сотрудники ДПС остановили машину и обратили внимание на итальянца, который заметно нервничал. Его досмотрели. При себе у топ-менеджера оказался пакетик с 1,15 г мефедрона.
Мария Фирсова