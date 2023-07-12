Руководители Семейных центров Подмосковья побывали на Всероссийском съезде

Фото: пресс-служба министерства социального развития Московской области
Всероссийский Съезд руководителей Семейных центров проходил в Уфе. В нем приняли участие представители четырех Семейных центров, находящихся в Подмосковье, сообщает «Радио 1» пресс-служба министерства социального развития Московской области.
На Съезде собрались представители социальных организаций из 81 региона страны.
В рамках встречи, руководители и представители Семейных центров обсудили актуальные вопросы наставничества, поделились опытом и эффективными практиками решения вопросов, а также поговорили о подготовке и дальнейшем сопровождении выпускников организаций для детей-сирот.
В этом году директора подмосковных Семейных центров «Непоседы» и «Семья и дом» — Наталья Курышова и Ольга Бунак стали модераторами секций и поделились опытом работы Семейных Центров как учреждений нового типа, деятельность которых направлена на профилактику социального сиротства.Читайте также:
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