Руководство Дубны проверило ход ремонта дома на улице Строителей

Фото: телеграм-канал Максима Тихомирова
Глава городского округа Дубна Максим Тихомиров, сотрудники администрации муниципалитета и члены партии «Единая Россия» встретились с жильцами дома №4 на ул. Строителей. Они проверили ход ремонтных работ в здании.
Почти год дом обслуживает муниципальная управляющая компания «ЖКУ», под управление которой он перешёл в январе. За это время здесь произошло немало перемен.
Перемены, которые произошли при переходе дома муниципальной УК, жители оценивают положительно, качеством ремонтных работ довольны.
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«Отремонтировали кровлю, заменили центральное отопление, выполнили асфальтирование дворовой территории, сделали уличное освещение. Провели озеленение – высадили около 300 кустов. Сейчас в доме заменяют входные двери», – написал Тихомиров в своём телеграм-канале.
«Но у управляющей компании ещё много работы: надо закончить ремонт, а также отремонтировать подъезд. Все эти вопросы решаемы и находятся на контроле у заместителя главы по вопросам ЖКХ», – отметил глава муниципалитета.Он пообещал и дальше встречаться с дубненцами во дворах. Такие встречи позволяют пообщаться с большим числом жителей и сформировать список задач.
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Лора Луганская