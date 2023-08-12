Руководство Химок подвело итоги выездной администрации в Подрезкове

Фото: Пресс-служба администрации Химок
В микрорайоне Подрезково в Химках завершила работу выездная администрация. Об этом «Радио 1» сообщает пресс-служба администрации городского округа Химки.
В ходе работы выездной администрации, которая стартовала 7 августа, жители смогли подать более ста обращений, направленных на благоустройство придомовых территорий, а также парковых зон, и на замену теплосетей к предстоящему отопительному сезону.
Глава городского округа Химки Дмитрий Волошин рассказал о том, что обновлены уже 10 участков изношенного трубопровода в Подрезкове. Все работы по замене завершатся к концу августа. Обновлённые территории будут облагорожены.
В нескольких дворах микрорайона проведены капитальные работы по замене дорожного покрытия, детских площадок и освещения. Также устанавливаются камеры видеонаблюдения по губернаторской программе «Безопасный регион».
Следующая выездная администрация начнётся в микрорайоне Левобережный 14 августа. Приём будет осуществляться до 19 августа с 9:00 до 18:00 по адресу: ул. Совхозная, д. 16, с. 6.
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Глава городского округа Химки Дмитрий Волошин рассказал о том, что обновлены уже 10 участков изношенного трубопровода в Подрезкове. Все работы по замене завершатся к концу августа. Обновлённые территории будут облагорожены.
Следующая выездная администрация начнётся в микрорайоне Левобережный 14 августа. Приём будет осуществляться до 19 августа с 9:00 до 18:00 по адресу: ул. Совхозная, д. 16, с. 6.
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Анастасия Чинкова