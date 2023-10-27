Руководство школы в Приморье установили видеокамеры в женском туалете

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Администрация школы № 1 в городе Большой Камень Приморского края установила камеры видеонаблюдения в женском туалете. Теперь охранник может следить за порядком даже в таком обычно считавшемся уединенным месте.
Родителей такой повышенный контроль сильно смущает. Во-первых, камеры можно легко развернуть, а тогда угол обзора существенно расширится. К тому же, покурить и подраться при желании можно и в кабинке. Помимо этого, родителей интересует, почему видеокамеры установлены только в женском туалете, а мужской почему-то обойден вниманием.
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Александр Бойцов