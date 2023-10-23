Румынскую журналистку обвинили в притворстве из-за репортажа об обстреле Израиля

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Журналистку румынского телеканала Digi24 Кристину Чиляку зрители сначала высмеяли, а потом и обвинили в притворстве после вышедшего в эфир репортажа об обстреле Тель-Авива. В кадре репортер лежит на земле и рассказывает о близких взрывах, но заднем плане спокойно и не спеша идут прохожие.
Зрители посчитали, что журналистка солгала в эфире либо сильно преувеличила степень опасности. Некоторые стали подшучивать над ней, говоря, что теперь главным требованием для того, чтобы стать телерепортером, является необходимость пройти уроки актерского мастерства.
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Александр Бойцов