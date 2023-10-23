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Румынскую журналистку обвинили в притворстве из-за репортажа об обстреле Израиля

23 октября 2023, 13:27
Фото: istockphoto/hxdbzxy

Фото: istockphoto/hxdbzxy

Журналистку румынского телеканала Digi24 Кристину Чиляку зрители сначала высмеяли, а потом и обвинили в притворстве после вышедшего в эфир репортажа об обстреле Тель-Авива. В кадре репортер лежит на земле и рассказывает о близких взрывах, но заднем плане спокойно и не спеша идут прохожие.

Отрывок из эфира опубликовало румынское издание Aktual24. Особый шарм репортажу придало то, что в то время, как распластавшаяся на земле и одетая в бронежилет Чиляку дрожащим голосом рассказывала об ужасах обстрелов, мимо нее никуда не торопясь проехали два велосипедиста в майках и шортах. Причем было очевидно, что они просто катаются, а вовсе не спешат в бомбоубежище.

Зрители посчитали, что журналистка солгала в эфире либо сильно преувеличила степень опасности. Некоторые стали подшучивать над ней, говоря, что теперь главным требованием для того, чтобы стать телерепортером, является необходимость пройти уроки актерского мастерства.

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#зрители
#уроки
#израиль
#журналистика
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В Звенигороде в будущем году начнут строительство культурно-досугового центра
23 октября 2023, 14:02

Фото: Одинцовский г. о.

В звенигородском микрорайоне Супонево появится новый культурно-досуговый центр. Он будет расположен на Нахабинском шоссе. Помещения будущего КДЦ вместе с активными жителями микрорайона осмотрел глава Одинцовского городского округа Андрей Иванов, сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.
Нежилые помещения на первом и втором этажах корпуса были переданы в безвозмездное пользование Введенскому сельскому Дому культуры «Огонёк». После завершения работ КДЦ станет его филиалом. Как сообщил Иванов, задача на этот год – разработка проекта, чтобы в 2024-м начать ремонт помещений.
«Здесь должен появиться полноценный ДК – с творческими мастер-классами, образовательными, спортивными и музыкальными кружками. Кроме того, в новом центре смогут разместиться филиал «Активного долголетия», хор ветеранов и шахматный клуб более чем на 60 человек. В этом году делаем проект, находим средства, а в 2024 приступаем к ремонту. Общая площадь помещений – 467 кв м», – сказал глава округа.
В пресс-службе добавили, что в 2021 году Дом культуры «Огонёк» стал победителем конкурса Министерства культуры Московской области на лучшее учреждение культуры, находящееся в сельской местности.

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#звенигород
#андрей иванов
#дк
#дом культуры
#строительство
#московская область
#подмосковье
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Самый густонаселённый город Турции может остаться без воды
Уровень запасов воды в водоёмах, снабжающих Стамбул, снизился до 20%
23 октября 2023, 13:19

Фото: iStock/krblokhin

Уровень запасов воды в водохранилищах, снабжающих Стамбул, снизился до 20%. Такого количества хватит только на 57 дней, следует из подсчётов РИА Новости.
Уточняется, что в водоёмах осталось 180 млн кубометров воды из первоначальных 868 млн. Уровень воды начал стремительно снижаться с апреля этого года. До этого запасы оценивались в 48,5%.

Самый густонаселённый турецкий город, Стамбул, в котором проживает свыше 16 млн человек, потребляет около 3,1 млн кубометров воды в день. 

Синоптики прогнозируют отсутствие осадков в городе и температуру в районе 24 градусов по Цельсию. Однако даже осадки, обсушившиеся на Стамбул в октябре, не помогли улучшить ситуацию с водными запасами.

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#турция
#водохранилище
#вода
#жители
#город
#чёрное
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Автоэксперт Моженков назвал условие для ограничения кредитных комиссий дилеров
23 октября 2023, 13:10

Фото: IStock/Elena Perova

В Национальном автомобильном союзе обратились в Минпромторг, Федеральную антимонопольную службу и Центробанк с просьбой ограничить высокие комиссии дилеров за оформление кредитов с девяти до четырех процентов. Автоэксперт, бывший президент Ассоциации Российских автомобильных дилеров Владимир Моженков поддержал инициативу. В беседе с «Радио 1» он напомнил, что дилеры зависят от ключевой ставки ЦБ и процентов банков.
«Центробанк повышает ключевую ставку, банки повышают проценты по своим кредитам, то есть получается, что дилеры помогают ЦБ и кредитным организациям зарабатывать хорошие проценты на размещении ликвидности. А когда приходят и говорят, что процент комиссии большой, получается как-то нечестно. Ведь дилеры несут и рекламные издержки, и операционные издержки, и размещают ликвидность этих банков», — сказал Владимир Моженков.
Автоэксперт подчеркнул, что за все издержки платит обычный потребитель, и сегодня купить автомобиль становится всё сложнее.
«Пусть тогда кредитную ставку уменьшают кредитные организации, и пусть Набиуллина подумает, как ключевую ставку снизить, ведь за всё это расплачивается потребитель», ­­­— добавил он.
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#потребитель
#автомобиль
#банки
#центробанк
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Подмосковье будет сотрудничать с Китаем в туризме и культуре
23 октября 2023, 12:55

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Андрей Воробьёв отметил, надеется на сотрудничество с Китаем в следующем году в сферах туризма и культуры. Об этом губернатор Подмосковья заявил на совещании с руководящим составом правительства региона и главами городских округов.
«Помимо экономике, важное направление – всё, что касается образования и культуры. После визита в Китай президента Владимира Путина было решено посвятить предстоящий Год культуры в России этой стране», – сказал глава региона.
Ранее Воробьев заявлял, что во время поездки делегации области в Китай была достигнута договорённость о том, что учителя из КНР будут преподавать иностранный язык подмосковным школьникам.

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#подмосковье
#московская область
#китай
#андрей воробьёв
#губернатор
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Чиновнику не понравился шум на Патриках: Юрист Толмачев раскритиковал закон о тишине
Юрист Толмачев объяснил, почему проект о тишине не будет работать в России
23 октября 2023, 12:24

Фото: IStock/AntonioGuillem

В Госдуму планируют внести законопроект, который установит единое время тишины для всех регионов России. Документ предусматривает введение запрета на шум с 23 до 7 часов. Сегодня, согласно закону, каждый субъект самостоятельно определяет время тишины.
Председатель комитета союза юристов Москвы, член комитета ТПП РФ по предпринимательству в сфере ЖКХ Александр Толмачев рассказал «Радио 1», что подобные инициативы уже предлагались, но воплотить их в жизнь не удалось. В основном это связано с разным циклом жизни в регионах.
«Очередному чиновнику, который живёт на Патриарших прудах, не понравилось, что ребята зашумели в кафе, вот он и решил ужесточить штраф до полумиллиона. Я думаю, что это дело никак не закончится, потому что наша страна великая, и одно дело, когда ты вводишь ограничения по времени в Москве, а другое дело – за полярным кругом в районе Мурманска, где полярный день или полярная ночь. Единый закон в этом вопросе невозможен, каждая местная власть понимает, что для этого региона реально, а что нет», — заявил Толмачев.   
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#шум
#дом
#правила
#законопроект
#госдума
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Академик Гинцбург: вакцина «Спутник V» больше не защищает от коронавируса
23 октября 2023, 12:22

Фото: iStock/Alernon77

Российская вакцина от коронавируса «Спутник V» совсем перестала оказывать действие для борьбы с заболеванием. Об этом в беседе с «Газетой.ру» сообщил микробиолог, академик РАН и директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.
Он отметил, что препарат действовал в течение двух лет – с августа 2020 до июля 2022 года. Затем начали появляться новые штаммы, такие как «омикрон» 1, 2 и 3, которые снизили эффективность вакцины в восемь раз. Появление «омикрона» 4 и 5 снизило эффективность уже в 20 раз.

С появлением варианта известного под названием «кракен», эффективность «Спутника V» упала до нуля, пояснил Гинцбург. 

В заключение собеседник «Газеты.ру» добавил, что внедрять новую вакцину, эффективную для появившихся штаммов, необходимо было ещё летом прошлого года. 

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#вакцина
#спутник v
#коронавирус
#александр гинцбург
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В Подмосковье уменьшились жалобы на проблемы с отоплением
23 октября 2023, 12:09

Фото: пресс-служба губернатора и правительства Московской области

Губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что жалобы в ЖКХ значительно уменьшились по с равнению с началом месяца.
«Блок ЖКХ все эти недели работал в напряженном режиме. Пик жалоб был когда производились первые дни запуска отопления. На сегодняшний день мы видим радикально снижение. За вчерашний день мы получаем меньше 20 жалоб. Наша система будет и дальше держать это на максимальном контроле», - подчеркнул Андрей Воробьёв.

Он также добавил, что главной задачей глав городских округов является правильное и своевременное информирование жителей для избежания дополнительных жалоб.

Кроме этого, в регионах увеличили количество аварийных бригад для оперативного устранения проблем. Стоит отметить, что они будут работать круглосуточно.

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#жалобы
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74-летняя Вера Вонг назвала водку и пончики секретами своей молодости
23 октября 2023, 12:08

Фото: istockphoto / Jag_cz

Американский дизайнер свадебных платьев китайского происхождения Вера Вонг назвала секреты своей моложавой внешности. На эту тему она высказалась в интервью журналистам Page Six.
В ходе беседы модельер призналась, что постоянно употребляет фастфуд. Однако, по ее словам, она все равно возвращается к здоровому питанию. 
 
Кроме того, Вонг рассказала, что любит есть пончики из Dunkin’ Donuts. Также, Вера Вонг считает одним из секретов своей молодости водку, она часто добавляет ее в свои коктейли. 

Помимо этого, дизайнер на вопрос о молодости, отмечает, что в тонусе ей помогает оставаться работа, однако многие в этом сомневаются. По ее словам, работа поддерживает молодость ума, бодрость духа и дает ощущение востребованности.

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#сша
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В Подмосковье за год благоустроили 59 общественных территории
23 октября 2023, 12:08

Фото: istockphoto / Fotofantastika

В Московской области за 2023 год было благоустроено 59 общественных территорий, парков и лесопарков.
За 2023 год в регионах Подмосковья облагородили 15 пешеходных зон и площадей, 16 скверов, 22 парка и 6 набережных. 


«Московская область уже несколько лет подряд находится в тройке лидеров по качеству городской среды. У нас действительно виден значительный рост по индексу качества. До 25 декабря мы реализуем все мероприятия по дорожным картам», - отметил министр  благоустройства Московской области Михаил Хайкин.

По поручению губернатора Московской области была кратно увеличена программа крупных и значимых объектов Подмосковья. По сравнению с 2019 годом показатель увеличился до 30 объектов. Кроме этого, были открыты 3 скейт- парка в г.о. Домодедово, Сергиево-Посадский и Талдомский, 2  крупные детские игровые зоны в Мытищах и Богородском, и 2 спортивных стадиона в Балашихе и Наро-Фоминске.

Стоит отметить,  что в этом году были благоустроены 24 территории, прилегающие к МЦД. Также продолжаются работы по созданию катков с искусственным льдом. Всего будет пять стационарных катков и 3 арендных.


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