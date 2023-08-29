RuNews24.ru: Стоимость проезда на МЦД-4 в центральной зоне составит 50 рублей

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Стоимость проезда на четвёртой линии Московских центральных диаметров, которую планируют открыть в этом году, в центральной зоне составит 50 рубле по карте «Тройка».
Как сообщает RuNews24.ru, в пригороде и на дальней зоне цена проезда будет равна 56 рублям.
При этом, пересесть с МЦД в метро или МЦК в течение полутора часов можно будет бесплатно.
Отмечается, что на МЦД-4 буде 18 станций с возможностью пересадки. Так, например, на ТПУ Железнодорожная будет 16 эскалаторов и восемь лифтов.
До этого губернатор Московской области Андрей Воробьёв сообщил, что на Подмосковье приходится 21 из 41 станции третьей линии Московских центральных диаметров. Власти региона благоустроили к запуску МЦД-3 территории возле 20 станций.
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При этом, пересесть с МЦД в метро или МЦК в течение полутора часов можно будет бесплатно.
До этого губернатор Московской области Андрей Воробьёв сообщил, что на Подмосковье приходится 21 из 41 станции третьей линии Московских центральных диаметров. Власти региона благоустроили к запуску МЦД-3 территории возле 20 станций.
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Мелисса Тимофеева