«Русский стандарт» и Почта Банк рекомендуют снять средства с карт

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«Русский стандарт», который попал в санкционный список США, рекомендует клиентам за границей снять наличные со своих карт.
Данное сообщение опубликовано на сайте банка. Комиссия за снятие средств 2-3 ноября в дальнейшем вернут.
С аналогичным призывом, выступил Почта Банк. Сообщается, что все карты банка, в их числе и иностранные платежные системы, функционируют в России. Но антироссийские санкции повлияют на возможность пользоваться картами банка за границей, в том числе системы UnionPay.
Приостановка операций за рубежом по картам UnionРay, которые выпустил «Русский стандарт», возможна в скором времени. В России карты работают без изменений.
Напомним, Почта Банк, ВБРР, банк «Русский стандарт» оказались под санкциями США.
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С аналогичным призывом, выступил Почта Банк. Сообщается, что все карты банка, в их числе и иностранные платежные системы, функционируют в России. Но антироссийские санкции повлияют на возможность пользоваться картами банка за границей, в том числе системы UnionPay.
Приостановка операций за рубежом по картам UnionРay, которые выпустил «Русский стандарт», возможна в скором времени. В России карты работают без изменений.
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Мария Фирсова