«Рустави-2»: В Грузии задержали итальянского «дона» Джузеппе Сгангу

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Правоохранители задержали в Грузии одного из главарей итальянской мафии Джузеппе Сгангу. Он и несколько его сообщников вели свою преступную деятельность преимущественно в Турине.
После вынесения приговора суда в Италии мафиози был объявлен в международный розыск. Сейчас готовятся мероприятия по экстрадиции задержанного и его передаче итальянским властям.
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Александр Бойцов