Рузе присвоят звание Населённого пункта воинской доблести

Фото: Мособлдума
«Это почётное звание присваивается городам, посёлкам, сёлам и деревням, на землях которых шли сражения во время Великой Отечественной войны. Сейчас в Подмосковье звания удостоены 33 населённых пункта», – рассказал председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.
«Мужество, стойкость и массовый героизм бойцов, вставших на защиту Рузы от захватчиков, должны быть отмечены как лучшие образцы истинного патриотизма и самоотверженного служения народу и Отечеству. Уверен, что инициатива найдёт поддержку у депутатов Мособлдумы, а ружане будут гордиться этим почётным званием», – подчеркнул Брынцалов.Ранее «Радио 1»сообщало, что Мособлдума назначит выборы губернатора на внеочередном заседании.