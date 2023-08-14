Рюкзаки с канцтоварами к 1 сентября получили 3 тыс подмосковных первоклассников

С 19 по 20 августа подмосковная «Молодая Гвардия» будет проводить в Серпухове масштабный экокемпинг «С любовью к планете».

Экокемпинг продлится в течение трёх дней, за которые молодогвардейцы прослушают лекции от именитых спикеров, примут участие в квестах и в субботнике, сообщает «Радио 1» пресс-служба министерства информационных и социальных коммуникаций Московской области.

Также, в рамках мероприятия молодежь обсудит вопросы экологических инициатив на федеральном и региональном уровнях, поделятся своим опытом.

В мероприятии примут участие 120 членов «Молодой Гвардии».

«Экокемпинг «С любовью к планете» проводим уже третий год подряд, он пользуется популярностью у ребят. С помощью таких акций и фестивалей мы объединяем экологические сообщества для решения проблем окружающей среды и привлекаем молодежь к этому безусловно важному делу», — отметила руководитель Московского областного регионального отделения «Молодой Гвардии Единой России» Диана Алумянц.

Чтобы принять участие в экокемпионке, необходима предварительная регистрация. Регистрацию можно пройти по ссылке.

Читайте также: