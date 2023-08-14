Рюкзаки с канцтоварами к 1 сентября получили 3 тыс подмосковных первоклассников

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«Масштабная программа охватила детей из семей с низкими доходами. Ребята были в восторге от своих новых рюкзаков и с нетерпением ждут первого звонка», – отметила министр.В рюкзаке есть всё необходимое для школьника: тетради, пенал, канцелярские товары, пластилин и многое другое.
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