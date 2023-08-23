РЖД сообщает о запуске сквозного движения поездов по БАМу

Фото: istockphoto/Paul EtCetra
«Сквозное движение поездов по БАМу открыто. В 8:20 мск после завершения восстановительных работ на месте размыва пути первый пассажирский поезд проследовал по перегону Нижнеангарск - Холодная. Также в полном объеме открыто движение грузовых поездов», - сказано в сообщении пресс-службы холдинга «Российские железные дороги» (РЖД).
Ранее схема движения пассажирского железнодорожного транспорта была изменена в результате приостановки сквозного прохождения составов через поврежденный участок Байкало-Амурской магистрали. Там после разлива реки Холодной и разрушения дамбы были повреждены около 200 метров путей.
Читайте также:
Расписание поездов изменено из-за приостановки движения на участке БАМ
В Бурятии размыло железнодорожные пути после разрушения дамбы
Власти Бурятии ввели режим ЧС из-за выхода реки из берегов