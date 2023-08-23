РЖД сообщает о запуске сквозного движения поездов по БАМу

Российские ИТ-компании приглашают принять участие в конкурсном отборе акселератора по программе «Спринт»

Участвовать в конкурсном отборе могут технологические компании, которые осуществляют разработку решений в сфере информационных технологий, а также новых коммуникационных интернет-технологий.

«Программу акселератора уже прошли 18 технологических компаний из Подмосковья. Среди них — туристический маркетплейс. платформа для преодоления заикания, система поддержки принятия врачебных решений, сервис онлайн-обучения танцам по подписке и другие. На данный момент идет прием заявок на 9-й конкурсный отбор, он завершится 26 сентября», — сообщила министр государственного управления, информационных технологий и связи Московской области Надежда Куртяник.

Образовательная программа для ИТ-компаний, которые пройдут отбор, рассчитана на 12 недель.

Программа Спринт создана с целью сформировать управленческие компетенции, необходимые для масштабирования бизнеса и построения системы продаж ИТ-продуктов.

Организаторами выступили Фонд развития интернет-инициатив (ФРИИ) и Минцифры РФ. Победители конкурсного отбора примут участие в акселерационной программе Спринт, которая реализовывается в рамках федерального проекта «Цифровые технологии» .

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